Ayçiçek Yağ Fiyatları 64 TL'ye Düşürüldü! A101, BİM, Migros, ŞOK, 5 LT Ayçiçek Yağı Alacaklar İçin Hafta Sonu İndirimi Başlattılar! A101, BİM, Migros, ŞOK, marketlerde yağ fiyatlarına zam gelmesi sosyal medyada çok konuşulmuştu. BİM ise büyük bir adımla Sole marka ayçiçek yağının indirime girdiğini belirtti.

BIM Sole yağın fiyatları İndirimden sonra ne kadar olucak?

A101, BİM, ŞOK, Migros, ayçiçek yağına indirim mi yaptı? İşte o fiyatlar.

BİM ayçiçek yağı indirime mi girdi?

BİM marketleri yapmış olduğu İndirimden önce; 5 LTSole Ayçiçek Yağı 109 TL, 2 LT Sole Ayçiçek Yağı 45.90 TL ve 1 LT Sole Ayçiçek Yağı da 23.90 TL'den satışa çıkmıştı.

BIM 'ın İndiriminden sonra marketlerde yaşanan stok durumu kapsamında fiyatlar yeniden güncellenip 130 liradan satılmaya Devam etmişti. Bu fiyat diğer marketlere göre yine uygun fiyatlar arasında yer almaktaydı. Marketlerin Markalarına göre değişkenlik gösteren yağ fiyatları 130 TL'den başlayıp, 500 TL'ye kadar yükseliyordu.

A101,Migros, BİM, ŞOK ve TMO Ayçiçek Yağı Fiyatları:

_1LT Turna sıvı yağ 37 lira

_2LT Turna sıvı yağ 56 lira

_1LT Yudum ayçiçek yağı 37 lira

_2LT Yudum ayçiçek yağı 64 lira

_5LT Migros Ayçiçek Yağı 148.75 TL

_4LT Yudum Ayçiçek Yağını 159.90 TL

_4LT Komili Ayçiçek Yağını 102 TL

_4LT Orkide Yağ fiyatı 158.90 TL

_ 4LT Emek ayçiçek yağı 147 TL'den satılıyor.

Sole ve Vera Ayçiçek Yağı Fİyatları