SSK-SGK ve Bağkur'lu emeklilerin yeni zamlı maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı! Tabloya bak öğren

Hem refah payı eklenerek zam oranlarının artırılması hem de halen 3 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının yükseltilmesi bekleniyor. Şu ana kadar 3 aylık enflasyon verisi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre, Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 10.84 olarak gerçekleşti. Geriye 2 veri kaldı.

YENİ ANKET GELDİ

Kasım ve Aralık verileri beklenirken, artışa ilişkin ipucu geldi. Merkez Bankası’nın Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 68.06 olarak yer aldı. Bu tahmin gerçekleşirse, 2022’nin ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 18.06 olarak gerçekleşecek.

EMEKLİ MAAŞI TABAN AYLIKLAR NASIL DEĞİŞECEK?

Tahmin gerçekleşirse en düşük maaş esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 4 bin 955 liraya, 2000’den önce emekli olan SSK’lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 533 liraya yükselecek. Temmuz ayında en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 335, 2000’den sonra emekli olan SSK’lılarda 2 bin 905 liraya çıkmış, bu ödemeler taban aylık düzenlemesiyle 3 bin 500 liraya tamamlanmıştı. Ocak zammı yüzde 18.06 çıkarsa en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 937 liraya yükselecek. 2000’den sonra emekli olan SSK’lılarda ise 3 bin 430 liraya çıkacak, taban aylığa tamamlanacak.





SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ KAÇ PARA ALACAK

Mevcut maaş: 3.500,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 4.132,10 TL

Mevcut maaş: 3.600,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 4.250,16 TL

Mevcut maaş: 3.700,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 4.368,22 TL

Mevcut maaş: 3.800,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 4.486,28 TL

Mevcut maaş: 3.900,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 4.604,34 TL

Mevcut maaş: 4.000,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 4.722,40 TL

Mevcut maaş: 4.100,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 4.840,46 TL

Mevcut maaş: 4.200,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 4.958,52 TL

Mevcut maaş: 4.300,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 5.076,58 TL

Mevcut maaş: 4.400,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 5.194,64 TL Mevcut maaş: 4.500,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 5.312,70 TL

Mevcut maaş: 4.600,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 5.430,76 TL

Mevcut maaş: 4.700,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 5.548,82 TL

Mevcut maaş: 4.800,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 5.666,88 TL

Mevcut maaş: 4.900,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 5.784,94 TL

Mevcut maaş: 5.000,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 5.903,00 TL

Mevcut maaş: 5.100,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 6.021,06 TL

Mevcut maaş: 5.200,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 6.139,12 TL

Mevcut maaş: 5.300,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 6.257,18 TL

Mevcut maaş: 5.400,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 6.375,24 TL

Mevcut maaş: 5.500,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 6.493,30 TL

Mevcut maaş: 5.600,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 6.611,36 TL

Mevcut maaş: 5.700,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 6.729,42 TL

Mevcut maaş: 5.800,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 6.847,48 TL

Mevcut maaş: 5.900,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 6.965,54 TL

Mevcut maaş: 6.000,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 7.083,60 TL

Mevcut maaş: 6.100,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 7.201,66 TL

Mevcut maaş: 6.200,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 7.319,72 TL

Mevcut maaş: 6.300,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 7.437,78 TL

Mevcut maaş: 6.400,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 7.555,84 TL

Mevcut maaş: 6.500,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 7.673,90 TL

Mevcut maaş: 6.600,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 7.791,96 TL

Mevcut maaş: 6.700,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 7.910,02 TL

Mevcut maaş: 6.800,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 8.028,08 TL

Mevcut maaş: 6.900,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 8.146,14 TL

Mevcut maaş: 7.000,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 8.264,20 TL

Mevcut maaş: 7.100,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 8.382,26 TL

Mevcut maaş: 7.200,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 8.500,32 TL

Mevcut maaş: 7.300,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 8.618,38 TL

Mevcut maaş: 7.400,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 8.736,44 TL

Mevcut maaş: 7.500,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 8.854,50 TL

Mevcut maaş: 7.600,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 8.972,56 TL

Mevcut maaş: 7.700,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 9.090,62 TL

Mevcut maaş: 7.800,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 9.208,68 TL

Mevcut maaş: 7.900,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 9.326,74 TL

Mevcut maaş: 8.000,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 9.444,80 TL

Mevcut maaş: 8.100,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 9.562,86 TL

Mevcut maaş: 8.200,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 9.680,92 TL

Mevcut maaş: 8.300,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 9.798,98 TL

Mevcut maaş: 8.400,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 9.917,04 TL

Mevcut maaş: 8.500,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 10.035,10 TL

Mevcut maaş: 8.600,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 10.153,16 TL

Mevcut maaş: 8.700,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 10.271,22 TL

Mevcut maaş: 8.800,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 10.389,28 TL

Mevcut maaş: 8.900,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 10.507,34 TL

Mevcut maaş: 9.000,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 10.625,40 TL

Mevcut maaş: 9.050,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 10.684,43 TL

Mevcut maaş: 9.100,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 10.743,46 TL

Mevcut maaş: 9.200,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 10.861,52 TL

Mevcut maaş: 9.300,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 10.979,58 TL

Mevcut maaş: 9.400,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 11.097,64 TL

Mevcut maaş: 9.500,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 11.215,70 TL

Mevcut maaş: 9.600,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 11.333,76 TL

Mevcut maaş: 9.700,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 11.451,82 TL

Mevcut maaş: 9.800,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 11.569,88 TL

Mevcut maaş: 9.900,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 11.687,94 TL

Mevcut maaş: 10.000,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 11.806,00 TL

Mevcut maaş: 10.100,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 11.924,06 TL

Mevcut maaş: 10.200,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 12.042,12 TL

Mevcut maaş: 10.300,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 12.160,18 TL

Mevcut maaş: 10.400,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 12.278,24 TL

Mevcut maaş: 10.500,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 12.396,30 TL

Mevcut maaş: 10.600,00 TL

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