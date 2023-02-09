SSK SGK Ve BAĞKUR emeklilerine müjdeli haber geldi! 10 ve 30 bin TL arasında ödeme yapılacak

SSK SGK Ve BAĞKUR üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar, 10000 ve 30000 TL arasında bankalar üzerinden ödeme alabilecek. Nakit ihtiyacı olan emekliler için başlatılan bu kampanyalarda ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm emeklileri, 30000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi ödemesi veriliyor. Kamu bankaları ile birlikte ihtiyaç kredisi, kullanabileceğiniz özel bankalar arasında başlatılan kampanyadan faydalanacak olan kişiler aşağıdaki bankalar üzerinden başvurularını gerçekleştirebilir. Emekli maaş almış olduğunuz banka üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirirseniz daha yüksek limitlerde kredi kullanabilirsiniz.

AKBANK

Emekli maaşını Akbank üzerinden alan kişiler veya kredi notu yüksek olan emekliler kredi başvurularını, Akbank'ın direkt uygulaması üzerinden yapmaları durumunda 30000 TL'ye kadar hemen aynı gün içinde onay alabilir.

GARANTİ BANKASI

Garanti Bankası üzerinden emekli maaşı alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere giderek kimliğinizle birlikte ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Garanti Bankası hesabı olan vatandaşlar, internet bankacılığı uygulaması üzerinden de kredi kullanabilir.

DENİZBANK

Denizbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız, 32 80 numarasına kredim TC kimlik ve doğum tarihinizi yazarak bu mesajı göndermeniz gerekiyor. 32 80 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında onay alabilir ve kredinizi istediğiniz, Denizbank şubesinden kullanabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaş alan vatandaşlara da 30000 TL'ye kadar ödeme verileceği haberi geldi. Ziraat Bankası üzerinden almış olduğunuz emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte 36 ay vadeli kredi ödemenizi hemen alabilirsiniz.