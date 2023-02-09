Aile Bakanlığı Geri Ödemesiz 200 Bin Lira Ev Onarım Yardımı Verecek!

Yaptığı karşılıksız yardımlarla her zaman vatandaşın yanında olmaya çalışan devletimiz, ihtiyaç sahibi vatandaşlara evlerini onarmak için 200 bin liralık yardım vereceğini duyurdu. Başta depremzedeler olmak üzere maddi gücü evini onarmaya veya yenilemeye yetmeyen vatandaşlar başvuru yapmaları halinde devletten geri ödemesiz, karşılıksız 200 bin liralık maddi destek alabilecek.

Çeşitli alanlarda yardım vererek vatandaşa her zaman yardım eli uzatan Aile, ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı söz konusu yardımın başvuru şartlarını açıkladı. İhtiyaç sahibi olduğunu kanıtlayabilen kişiler, tüm koşullara uygun olması halinde devletten ev bakım onarım ve tadilat yardımı alabilecek. Barınma yardımları çatısı altında ihtiyaç sahibi ailelere 200 bin liraya kadar destek sağlanacak. Başvurular hem online olarak hem de yüz yüze alınabilecek.

EV ONARIM DESTEĞİ NE KADAR 2023?

Evini onaracak veya çeşitli değişiklikler yapacak vatandaşların yararlanabileceği bu yardımın miktarı, 2023 yılının başlaması ile asgari ücrete yapılan zamla doğru orantılı olarak artmıştır. Bakanlık tarafından belirlenen şartları taşıyan kişilere verilecek yardım miktarı da oldukça yükselmiştir. Önceki senelerde 10-40 bin lira olarak verilen bu barınma yardımları, bu yıl yapılan zammın ardından; ev onarım yardımlarına 75.000 lira, prefabrik ev yapımlarına 150.000 lira, betonarme ev yapımlarına 200.000 lira olarak güncellenmiştir. Konut yapım maliyetlerine ve vatandaşın maddi desteğe ihtiyacına kayıtsız kalmayan devlet, ihtiyaç sahiplerine barınma ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için adeta can suyu olmuştur.

Aile Bakanlığı tarafından yaşanamayacak kadar sağlıksız durumda olan evlerde kalan vatandaşlara verilen bu destek tamamen karşılıksız ve geri ödemesiz olarak sağlanıyor. Vatandaşların daha uygun yaşam koşullarına sahip olabilmesi için verilen bu 200 bin liralık maddi destek sayesinde ülkemizin vatandaşları daha güvenli evlerde barınabiliyor.

EV ONARIM DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Barınma yardımlarının alt kollarından biri olan ev bakım onarım tamir ve tadilat yardım parası başvuruları hem online olarak hem de bizzat yüz yüze yapılabilmektedir. Yüz yüze başvuru yapmak isteyen vatandaşların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çatısında hizmet veren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bizzat giderek başvuru yapması gerekmektedir. Vakfa bizzat giderek yapılan başvurularda gerekli evrakların da teslim edilmesi gerektiğini unutmayın. Yüz yüze başvurma ihtimali olmayan veya istemeyen vatandaşlar da e-Devlet sistemi üzerinden başvurularını bakanlığa iletebilmektedir. Yapılan incelemelerin ardından yardım almaya uygun olup olmadığınız tespit edilecektir ve uygun olmanız halinde en kısa süre içinde yardım paranızı kullanmaya başlayabileceksiniz.

EV ONARIM DESTEĞİ ALMA ŞARTLARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın evinin ihtiyaçlarını gidermek için maddi desteğe ihtiyacı olan vatandaşlara sağladığı ev onarım bakım desteği almanın bazı şartları vardır. Söz konusu yardım yalnızca gerçekten muhtaç durumda olan ailelere sağlanacaktır. Vatandaşlar başvuru esnasında gelir testi yaptırarak yardıma gerçekten muhtaç olduğunu göstermek zorundadır. Ev onarım desteği yalnızca 18 yaşından büyük olan Türk vatandaşlarına verilecektir. Bu kişilerin gelir seviyesinin asgari ücretin üçte birinden daha az olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra oturulan evin tam hisseli tapu sahibi olmaları ve söz konusu evin yaşanmayacak kadar sağlıksız durumda olması şarttır.

