Ziraat Bankası hesabı olan ve müşteri olan kişilere 7 gün içinde 7000 TL ödeme verilecek

Ziraat Bankası banka hesabı olan vatandaşlar için 7 gün içerisinde 7000 TL'ye kadar kredi ödemesi verileceği açıklandı. Ziraat bankası Banka hesabı olan vatandaşlar için 7 gün içerisinde 7000 TL'ye kadar verilecek olan kredi ödemelerinde 24 ay vadeli ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi paketleri ile birlikte sizlerde hemen hesabınız aracılığı ile birlikte internet kredisi kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası bankamatik kartı ve banka hesabı olan vatandaşlar, 7 gün içerisinde yapacakları başvurularda kredi kullanmak istiyorlarsa bankadan 7000 TL'ye kadar kredi almaları durumunda düşük faizlerle gelir belgesiz işlem yapacağını açıkladılar.

Ziraat Bankası bankamatik kartı hesabınız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular ile birlikte kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara aynı gün içinde hesaplarına ödemeler yatırılarak, ten kredi imkanı sağlanacağı açıklandı. Ziraat Bankası hesabınızın olması durumunda, sizlerde 7 gün içerisinde başvurunuzu gerçekleştirerek, kullanabileceğiniz ihtiyaç, kendisi kampanyasında banka kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşlar için aynı gün içinde hizmet ödemesi verileceği duyuruldu.

Emekli olan vatandaşlar hemen ödeme

Emekli maaşını Ziraat Bankası üzerinden alan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda şartlara uygun olarak hemen aynı gün içinde ödeme alabilmektedir. Emekli maaşını Ziraat Bankası üzerinden alan ve daha önce ihtiyaç kredisi kullanan tüm vatandaşlar, ihtiyaç kredisi kullanabilmeleri için şubelere gitmeden işlemlerini gerçekleştirebilmektedirler. Emekli maaşı alan vatandaşlar, Ziraat Bankası üzerinden kullanacakları ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte, şartlara uygun olarak hemen aynı gün içinde kredi ödemesini gerçekleştirebiliyor. Emekli, hesabınız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular sonrasında kredi hizmetinden faydalanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak kredi imkanı sağlanıyor. Emekli maaş hesabınız üzerinden kredi kullanacak olan tüm vatandaşların, Ziraat Bankası üzerinden yapacakları işlemlerde, düşük faizlerle işlem yapılmaktadır.