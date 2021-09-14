Ev Hanımlarına Destek! 5.000 TL Nakit Verilecek… Son Dakika...

Ev hanımlarına destek geldi. Okul öncesinde, 15 gün İçinde 5.000 TL Nakit maddi destek verilecek. Son dakika olarak basına yansıyan haberde ev hanımlarına destek için yeni bir kampanya başlatıldı. Detaylar haberimizde...

Son dakika haberi ev hanımları için Denizbank’tan geldi. Bankalar ev hanımlarına nakit ihtiyacı olan ev hanımlarına kredi imkânı sunuyor. Ev hanımı olan ve kredi almak isteyenler son dakika haberi ile banka şubelerine akın etti. İhtiyaç kredisi olarak verilen bu kredide ev hanımı olan kişilerin şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. İhtiyaç kredisi almak isteyen ev hanımları bankanın belirlemiş olduğu şartları taşımalara gerekir. Son dakika haberi olarak duyurulan kampanyada 5.000 TL ye kadar nakit kredi imkânı sunuluyor. İlk ödeme ise 3 ay erteme fırsatı da bulunmakta.

Denizbank Ev Hanımlarını Unutmadı 5.000 TL Ödeme

Tüm vatandaşlara sunulan kredi kampanyalarında Denizbank ev hanımlarını unutmadı. 5.000 TL ye kadar kredi imkânını ev hanımlarına sunan Denizbank, kredi notu 1400 ve üstü olan kişilere, cep telefonları ile başvuru yapan kişilere kredi imkânı ve kredi kartı hizmeti sunuyor. Başvuru yapmak için SMS atılması yeterlidir. SMS yolu ile kredi başvurusu yapmak isteyenler, Kredim TC kimlik numarasını eklemek yolu ile mesajı 3280 numaraya gönderebilirler. Denizbank tarafından 5.000 TL ye kadar ödeme yapılacak kampanyada hemen sonuç verilmektedir.

Denizbank tarafından ev hanımlarına sunulan kredilerde 36 ay vade uygulanmakta ve 3 ay erteleme fırsatı sunulmaktadır. Mobil uygulama kullanımı ile bankaya gitmeden kredi kullanılabilecek.

Akbank Ev Hanımlarına 5.000 TL Ödeme yapıyor

Akbank ev hanımlarına maddi konuda destek sunmak amacı ile 5.000 TL tutarında kredi imkânı tanıyor. Bankada hesabı bulunan yâda banka kredi kartı kullanan tüm ev hanımlarına kredi verecektir. Uygulamalardan onay alınması ile birlikte hemen kredi kullanılabilecek. 1300 ve üzerinde kredi notu olan kişiler kredi onayı alarak bu krediden faydalanabilecek. Kredi başvurusu aynı zamanda SMS yolu ile de yapılabilecek.

QNB Finansbank'tan Ev Hanımlarına Destek Kredisi

Ev hanımlarına kredi imkanı sunan bankalar kervanına QNB Finansbank’ta dahil oldu. Hızlı ve anında onay verilmesini sağlayan SMS sistemi ile başvuru imkânı sağlıyor. TC Kimlik numarasını 5030 a göndererek mesaj atılabilir. 5 dakika gibi kısa sürede yanıl alınmaktadır.