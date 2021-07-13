SSK, Bağkur ve Memur Emeklisine Bankadan 300 TL Geri Ödeme Yok! Sınırlı Sayıda Başvuru Alacaklar

SSK, Bağkur ve Memur emeklisi olan kişiler için Vakıfbank yeni bir kampanya duyurdu. Vakıfbank üzerinden 01 Eylül 2021 tarihine kadar yeni bir emekli promosyon kampanyası tanıtıldı. İnternet sayfası ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan bu duyuru sonrasında, SSK ve Bağkur emeklileri ile birlikte, memur emeklileri de bu desteklerden faydalanabilecekler. Vakıfbank, emekli olan kişilerin, emekli maaşlarını Vakıfbank üzerinden alması ve yakınını da bu bankaya getirmesi durumunda kişi başı 150 TL ek promosyon verecek. En fazla iki kişi getirebilen emekliler, iki emekli yakınını bankaya maaş taşımasına ikna eder ve o kişi emekli promosyonu alırsa, kişi başı 150 TL geri ödemesiz emekli maaşı hesabınıza yatacaktır.

Emekli olan kişiler için sürekli güncel kampanyalar yapan Vakıfbank, yeni kampanyası ile emekli olan kişilerin kendi bankalarından maaş almasını isteyecek. Emekli olan kişilere verilen 500 TL, 625 TL ve 750 TL ek promosyon miktarı ile birlikte, bankalar kendi politikalarına göre de emekli promosyonları vermektedirler. Vakıfbank 1 Temmuz itibariyle başlayacağı bu kampanya için 2 aylık bir süre verdi. Yapılan açıklamada emekli arkadaşını veya tanıdığını Vakıfbank'a maaş taşıması için ikna eden kişiler, 150 TL kişi başı ücret alabilecek.

Emekliler İçin Kampanya

Vakıfbank üzerinden yapılan promosyon kampanyası 1 Temmuz ve 1 Eylül arasında gerçekleştirilecek. Banka SSK, Bağkur, Memur emeklileri ile birlikte, dul yetim maaşı alan kişilerin de kampanyaya katılacağını duyurdu. Emekli maaşı olan her birey eğer VakıfbanK'a maaş taşıması yaparsa, 1.500 TL'ye kadar maaşı olan kişiler, 500 TL emekli promosyonu alacaklar. 1.500 TL ve 2.500 TL arasında emekli maaşı olan kişiler 625 TL, 2.500 TL ve üzerinde emekli maaşı olan kişiler ise 750 TL ek promosyon almaktadırlar. Yapılan promosyon kampanyası olan 300 TL de bu paraların üzerine eklenecektir.

Vakıfbank şubeleri üzerinden, müşteri hizmetleri numarasından, bankanın mobil bankacılık üzerinden, Vakıfbank promosyon başvurusu yapabileceksiniz.

Vakıfbank referans verilecek olan emeklinin de TC kimlik numarasını isteyecek ve kişi emekli maaşını bu bankaya taşıdıktan sonra, hesabına belirtilen ücret yatacaktır. Referans olarak verilen emekli kişi, eğer maaş taşımasından vazgeçerse, bu para yatmaz.

Son 1 senedir, emekli maaşını daha önce Vakıfbank'tan almış kişiler referans olarak gösterilmiyor. Detaylı bilgilere bankanın resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.