ABD'de Aşırı Dozdan Uyuşturucu Ölümleri Rekor Sayıya Ulaştı

Toplamda, 2020'de tahminen 93.331 Amerikalı aşırı dozdan öldü - bir önceki yıla göre yaklaşık 0'luk bir artış.

Uzmanlar, ani artışın bazı ilaçların ne kadar ölümcül hale geldiğini ve pandeminin toplum üzerindeki yıkıcı etkisini gösterdiğini söylüyor.

Artış kısmen fentanildeki artıştan kaynaklandı.

Güçlü sentetik opioidin eroinden yaklaşık 50 kat daha güçlü olduğu söyleniyor.

Uzmanlar, satıcılar onları daha güçlü hale getirmek için sokak ilaçlarına farmasötik fentanil eklediğinden, diğer ilaçları "kontamine ettiğini" söylüyorlar.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle tecrit ve yalnızlık duyguları da uyuşturucu ölümlerindeki artıştan sorumlu tutuldu.

ABD Ulusal Uyuşturucu Suistimali Enstitüsü direktörü Nora Volkow yaptığı açıklamada, "Bu, 12 aylık bir dönemde şimdiye kadar kaydedilen en yüksek aşırı doz ölümü ve en az 1999'dan bu yana en büyük artış" dedi.

Salı günü açıklanan rakamlar, her gün yaklaşık 250 aşırı doz ölümü veya saatte yaklaşık 11 ölüm meydana geldiği anlamına geliyor.

Gina Malagold'un erkek kardeşi Dylan ilk olarak Nisan 2020'de aşırı doz aldı. BBC News'e, kardeşinin uyuşturucu alışkanlığını sağlamak için koronavirüs uyaran kontrollerini suçladığını söyledi. Aile, birçok yatağı koronavirüs hastalarının doldurduğu bir rehabilitasyon kliniği bulmakta zorlandı.

Covid testi pozitif çıkan Dylan, aşırı dozdan öldüğü bir aile kabininde kendini tecrit etti.

Malagold BBC'den Koralie Barrau'ya "Hastalık çok inanılmaz. Bu bir hastalık. Onu başka herhangi bir hastalık gibi tedavi etmemiz gerekiyor çünkü öyle bir şey" dedi.

Rekor rakamlar, ABD Başkanı Joe Biden'ın Batı Virjinya'lı bir doktoru, Ulusal Uyuşturucu Kontrol Politikası Ofisi'ne ülkenin uyuşturucu çarı olarak yönetmesi için seçmesiyle geldi.

Senato tarafından onaylanırsa, eski Batı Virjinya sağlık komiseri Dr Rahul Gupta, ABD'nin opioid salgınına verdiği yanıtı yönlendirmekle görevlendirilecek.

ABD'de opioid kullanımından kaynaklanan ölümler geçen yıl hızla arttı.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden (CDC) alınan geçici veriler, Ağustos 2020'de sona eren 12 aylık dönemde 88.000 kişinin aşırı dozda uyuşturucudan öldüğünü gösterdi - bir önceki yıla göre ''lik bir artış.

ABD makamları, artışın yasadışı olarak üretilmiş sentetik opioidlerden kaynaklandığını söylüyor.

Connecticut'ta bir sağlık görevlisi olan Peter Canning, krizle ilgili Killing Season adlı bir kitap yayınladı.

BBC World News'e, birçok insanın koronavirüs pandemisi sırasında katlanmak zorunda kaldığı izolasyon nedeniyle sorunun daha da kötüleştiğini söyledi. Canning, "Covid bizi buraya vurduktan hemen sonra ölümlerde artış görmeye başladık. Sorun şu ki Covid izolasyonu artırarak, artık tek başına kullanan daha fazla insan var" dedi.