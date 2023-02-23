SSK-Bağkur ve Memur Emeklisi İçin Erken Emeklilik Başlıyor

Emekli olmak için gün Sayan vatandaşların son 1260 günlük primleri ne en yüksek tutardan ödemeleri tavsiye ediliyor. Özellikle 1 Ekim 2008 tarihinden önce sigortalı olan vatandaşlar son 7 yıllık sigorta süresini en yüksek primden yatırmaları durumunda emekli maaşlarını yüksek alıyor. Bu nedenle son 7 yıl göz önünde bulundurulmalı ve eğer çalışıyorsanız ya da isteğe bağlı sigorta ödüyorsanız en yüksek primden ödeme yapmalısınız.

600 LİRA FARK ÇIKIYOR

BAĞ-KUR ya da sigortalı olarak çalışan kişilerin son 3,5 yılda ödedikleri tavan prim sayesinde maaşlarında 600 liralık bir fark çıkıyor. O nedenle işverenden net maaşınız üzerinden sigorta primi yatırmasını isteğin asgari ücret gibi taban fiyatlardan sigorta primi yatırılmasına İzin vermeyin. Birçok işyeri gerçekte verdiği maaşın çok altında sigorta primi gösteriyor. Bu nedenle de vatandaşlar emekli olduklarında daha düşük maaş alma sorunu ile karşı karşıya kalıyor. Mutlaka her ay düzenli olarak maaş bordromuzu kontrol edin. Eğer işveren sigorta priminizi taban fiyattan yatıyorsa ve siz daha fazla maaş alıyorsanız yargı yoluyla hakkınızı aramaktan çekinmeyin.

EK İŞLER İÇİN PRİM ÖDEYİN

Eğer çalıştığınız dışında ikinci bir iş yapıyorsanız mutlaka bunu SGK’ya bildirin ve yaptığınız ek işler içinde prim ödemeyi ihmal etmeyin. Ek işler için prim ödemek emekli aylığını yükseltmenin yollarından biridir.

BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞUNUZ KİŞİLERE EKLEYİN

Emeklilik için başvuru yaptığımız sırada mutlaka doldurduğunuz başvuru formuna bakmakla yükümlü olduğunuz yakınları eklemeyi ihmal etmeyin. Çünkü maaşımız hesaplanırken bakmakla yükümlü olduğumuz kişiler de göz önünde bulunduruluyor.

AYLIK PRİM TUTARINI TAMAMLAYIN

Kısa süreli çalışmalarda mutlaka aylık prim tutarını tamamlamaya özen gösterin. Eğer bir yerde sözleşmeli olarak çalışıyorsanız günlük işlere gidiyorsanız geri kalan ayın tamamını kendiniz en yüksek birinden tamamlayın. Böylece emekli olduğunuzda size bağlanacak olan maaş artacaktır.