PTT TC Kimlik Numarası Son Rakamı 0-2-4-6-8 Olanlar Ödemeler Vermeye Devam Edecek!

PTT üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan müşterilere yeni bir kredi Haberi geldi. PTT ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan müşterilere hızlı bir şekilde kredi onayı vereceğini duyurdu.

PTT şubelerinden aktif bank aracılığı ile kredi kullanabileceğiniz gibi ayrıca aktif bank SMS Kredi servisine de başvuru yaparak uzaktan bir şekilde online kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. PTT son zamanlarda emekliler başta olmak üzere tüm ihtiyacı olan kişilere kredi kampanyası yapan bankalardan birisi olmaktadır.

Özellikle emekli maaşını PTT üzerinden alan kişilere yapmış olduğu kampanyalar ile ülkede reklam yapan bir banka olarak göze çarpmaktadır. Daha önce sadece emeklilere verilen bu krediler şimdilerde ise sigortalı olarak çalışan ve esnaf olan vatandaşlara da verilmektedir.

PTT ile aktif bank'ın anlaşması sonrası yapılacak olan bu Kredi kampanyasında Kredi notu düşük olan kişiler banka kredi sicilim de bir sıkıntı yoksa onay alabilirler. Yalnız Kredi notu düşük olan kişiler kredi onayı alırlarsa bankanın uyguladığı güncel faiz oranlarından daha yüksek faiz oranları ile kredi kullanabilecekler.

PTT gişelerden kredi başvurusu

PTT üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler yeni başlatılan bu Kredi kampanyasına katılmak istiyorlarsa en yakın PTT kişisine giderek kimlikleri ile birlikte kredi başvurusu yapabiliyor. Eğer PTT şubelerine gidecek zamanınız yok ise banka aktif bank'ın yapmış olduğu kredi kampanyası olan n kolay kredi kampanyasına sizleri sokacak ve SMS ile kredi başvurusu yapma imkanı sunacaktır. PTT şubelerine gitmeden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler SMS atmak istiyorlarsa Kredi yazıp boşluk bırakıp t.c. kimlik numaralarını da yazarak 3050 numarasına mesaj ile gönderebilirler.

3050 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka hızlı bir şekilde sizlere Kredi sonucunu verecek onaylanan kredi'nin izinde ne kadar olduğu hakkında sizlere bilgiler verecektir. PTT aktif bank ihtiyaç kredisini sms ile başvuru yapan kişiler onay alırsa Kredi kullanacak olan kişiler isterlerse ev adreslerinde isterlerse de çalışma adreslerinde bu kredileri şubelere gitmeden de banka personelinin yanına gelmesi ile kullanabilecektir. PTT şubeleri üzerinden sadece aktif bank üzerinden kredi verilmiyor. PTT ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler aktif bank haricinde diğer özel bankalar ve kamu bankalarından daha PTT aracılığı ile kredi başvurusu yapabiliyor.