SSK Bağkur ve Emekli Sandığına Tabi Tüm Emeklilere Bu Ay İçerisinde Tek Seferlik 5500 TL Ödenecek

Milyonlarca SSK, Bağkur ve Memur emeklisine bu ay içerisinde 5500 TL tek seferlik nakit ödeme yapılacak. Ayrıca birçok banka emeklilere ek avantajlar da sunuyor. Peki emekliler 5500 TL tek seferlik ödemeyi nasıl alabilir? Başvuru nasıl yapılır, şartlar nelerdir? Akbank, Garanti BBVA, QNB Finansbank ve Ziraat Bankası'ndan son dakika emeklilere promosyon müjdesinin tüm detaylarını haberimizde sizler için hazırladık...

Ziraat Basnkası, Akbank, Garanti BBVA, QNB Finansbank emeklilere müjdeli promosyon kampanyasını duyurdu. Uzunca bir süredir devam eden promosyon kampanyalarında tutarlar, asgari ücretin net 5.500 TL'ye yükseltilmesiyle birlikte daha da arttı! Önceleri 2500-3000 TL tutarında verilen promosyon kampanyası 2022 Temmuz ayı içerisinde tek sefere mahsus 5.500 TL seciyesine yükseltildi. Böylece bankalar promosyon tutarlarında artışa gitmiş oldu. Emekli promosyon ödemelerinde 5.500 TL nakit ödemenin yanı sıra ücretsiz EFT/Havale, bonus puan vb. ekstra avantajlar da sunuluyor. Peki hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapıyor? Maaşa göre promosyon tutarı en yüksek olan bankalar hangileri?

TEMMUZ AYINDA 5500 TL EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ ALABİLİRSİNİZ

Bankaların güncel emekli promosyon tutarları vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Emekli promosyon kampanyanlarında tutarlar; emekli aylığının miktarına ve bankalara göre değişkenlik gösteriyor. Bankalar emekli maaşını taşıyanlara promosyon dışında ek ödemeler de yapıyor.

Emekli aylığını halihazırda aldığı bankadan 3 yıl daha alma taahhüdü verenler ile emekli aylığını başka bir bankaya e-devlet üzerinden veya banka şubesine başvuru yaparak taşıyıp 3 yıl kalma sözü verenler emekli promosyon kampanyalarından yararlanabiliyor.

AKBANK, GARANTİ BBVA, QNB FİNANSBANK VE ZİRAAT'TEN 5500 TL NAKİT ÖDEME FIRSATI

Maaşı 1.500 TL’ye kadar olan emeklilere 500 TL, 1.500-2 bin 500 TL arasında olana 625 TL, 2 bin 500 TL üstü olana da 750 TL promosyon ödeniyor. Ancak bunlar taban tutarlar. Yani özel bankalar isterse belirlenenden daha fazla promosyon tutarı verebiliyor. Ayrıca emekliler 3 yıllık süreyi beklemeden yüksek promosyondan yararlanabiliyor. Bunun için emeklinin emekli maaşının yattığı bankayı değiştirmesi yeterli.

Emekli promosyon tutarları geçmişte her ne kadar 1000-3000 TL aralığında değişse de Temmuz ayı içerisinde Akbank, Garanti BBVA, QNB ve Ziraat Bankası bu kampanyalarda artışa giderek tam 5.500 TL'ye kadar ödeme yapıyor. Emekli promosyon kampanyalarının detaylarına bu bankaların resmi internet sitelerinden ulaşabilirsiniz.