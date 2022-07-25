Maaş Kartı Bulunan Tüm Emeklilere 25000 TL Ödeme Verilecek

Emekliye bu kez bankalardan bir müjde daha verildi. Maaş yani bankamatik kartı bulunan tüm emekliler anında 25.000 TL ödeme alabilecek! Bankalar, emeklilere anında 25000 TL ödeme veriyor. Peki başvuru nasıl yapılır? 25000 TL ödeme nasıl alınır? Tüm detayları haberimizde sizler için hazırladık...

Bankalardan emekliye son dakika müjdesi... Birçok banka emekliye temmuz ayı içerisinde 25.000 TL'ye kadar ödeme yapacak yeni kampanyalarını duyurdu. Hükümet tarafından en düşük emekli aylığının 3.500 TL'ye yükseltilmesi ve emekli maaşlarına yüzde 40'ın üzerinden zam müjdesinin ardından şimdi de bankalar, ekonomik olarak zorlu bir süreçten geçilen bu günlerde emekliye ilaç olacak 25.000 TL nakit ödeme fırsatının detaylarını paylaştı. Emekli maaşı alan, bankamatik kartı bulunan tüm emekliler, bankaların 25.000 TL'ye kadar sundukları kredilerden faydalanabilecek.

Emekli aylığı alıp 25.000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenlere 12 ay vade seçeneği sunulacak. Ayrıca kredi alışverişi veyahut kredi kartı kullanım şartı da bu krediler için aranacak.

Daha önce emekli aylığı üzerinden taahhütle kredi kullanıp herhangi bir sıkıntı yaşamadan geri ödemesini yapan tüm emekliler, Temmuz ayı içerisinde bankaların sunmuş olduğu 25.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyalarından yararlanabilecekler. Emeklilerin 25.000 TL'ye kadar kredi kullanabilmesi için kefil ve belge şartı da aranmıyor.

Emekliye 25.000 TL Kredi Fırsatı

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Garanti BBVA, Yapıkredi, QNB Finansbank ve Akbank; emekliler için duyurdukları kampanyalar ile 25.000 TL'Ye kadar anında ihtiyaç kredisi paketlerini hazırladı. Kefilsiz şartsız, emekli aylığınızdan kesinti yapılmasına muvafakat vererek anında 12 ay vade ve düşük faiz seçenekleriyle 25.000 TL ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.

Kredi başvuruları; Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, Garanti BBVA, Yapıkredi, QNB ve Akbank mobil veyahut internet bankacılığı uygulamaları üzerinden ya da bizzat bu bankaların şubelerine müracaat ederek gerçekleştirilebiliyor. Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra başvurunuz kısa sürede sonuçlandırılarak 25.000 TL'ye kadar krediniz adınıza tanımlanıyor, ödemeler de kredi başvurusu yaptığınız bankada bulunan vadesiz TL-Mevduat hesabınıza anında yatırılıyor.