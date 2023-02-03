Ve netleşti! SSK, bağkur ve 4C’li için 5.500, 6500, 7.000 ve 9500 TL anında hesaba geçiyor! SSK bağkur emeklileri tercih ettikleri bir banka ile anlaşma imzalayarak üç yıl aynı bankada kalma sözü verdiklerinde kaymak gibi promosyon ödemesi alacaklardır. Emekli maaşlarının artmasıyla emekli gözünü banka promosyonlarına çevirdi. 7500-8.000 TL’ye varan promosyon teklifleri milyonlarca emekli için adeta bayram havası yarattı.

Memur ve emekli için yapılan zam sonrası bankalarda promosyon ödemelerini artırmak zorunda kaldılar. SSK, bağkur ve 4C’li için 5.500, 6500 ve 7.000 TL maaş alan emekli için 9500 TL emekli promosyonu ödemektedir. SSK bağkur emekli promosyonu ödemesi emekliye taze kan oldu.

SSK Bağkur Emekli Promosyonu Almak İçin Yapılması Gerekenler

SSK bağkur emekli promosyonu almak için yapılması gereken ilk şey üç yıl maaşını o bankadan almak için taahhüt verilmesi gerekmektedir. Eğer emekli banka değiştirmek isterse promosyonun bankada kaldığı gün kadar kısmını alır diğer kısmı tekrar bankaya iade etmek zorundadır. SSK bağkur emekli promosyonu almak emekli için büyük bir fırsattır.

SSK Bağ kur Emeklisi İçin Promosyon Müjdesi

Emekliler hem maaş artışıyla hem de promosyon artışıyla çifte bayram yaşadılar. Hatta emekli ikramiyeleri de eklenince emekliler için nakit para akışı akmaya başladı. Sonuç olarak maaş miktarlarına göre artış gösteren SSK bağkur emeklisi promosyon ücreti yadsınamayacak derecede arttı.

haber24.com özel haber