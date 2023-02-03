Herkes faydalanıyor! Hemen ödeme alacaksınız! 600 ile 900 TL arasında veriliyor

Hemen ödeme alacaksınız! 600 ile 900 TL arasında veriliyor. Herkes faydalanıyor! Ödemelerin ne zaman yapılacağı ve başvuru detayları aşağıda belirtilmiştir. Destek paketinin başvuruları ve beklenen ödeme tarihi geldi. E- Devlet üzerinden yapılan milyonlarca başvurunun soncunda yapılacak ödeme tarihleri de belli oldu. Vatandaşların beklediği son geldi. Başvuruların ödemeleri yatmaya başlayacak.

Aile Destek Programı kapsamında hanelere hane başına 600 ile 900 TL arasında ödeme yapılmaya başlanacak. Hanelerin gelir düzeylerine göre bu ödeme miktarı belirlenecek.

Başvuran vatandaşların ihtiyaç sahibi olup olmadığı araştırıldıktan sonra ihtiyacı olduğuna kanaat getirilen herkes bu destek programından yararlanabilecek.

Bu programa başvuran kişilerin:

TC vatandaşı olmaması

Mavi Kart sahibi olması

Yerleşim adresinin yurt dışında olması

18 yaşından küçük olması

Hanede kamu işçisi, memur, noter ya da muhtar ve aynı zamanda yurt dışında çalışan var ise başvuran kişilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Destek Programının Amacı Nedir?

Artan enflasyon farkı nedeniyle geçim sıkıntısı yaşayan hanelerin alım gücünü arttırmak amacıyla Aile Destek Paketi Yardım Programı başlatılmıştır. Aile Destek Programı başvuralı e-Devlet üzerinden yapılmaya başlayacaktır. E-Devlet kullanmayan vatandaşlar ise SYDV ya da Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın herhangi bir kurumuna gittiklerinde başvuruda bulabilme hakları vardır.

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