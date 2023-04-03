SSK, Bağkur, EYT'li emekliye 3 aylık enflasyon farkı netleşti! En az 8.439 TL ve 13.159 TL maaş! Refah Payı, intibak...

En az 8.439 TL ve 13.159 TL maaş! Refah Payı, intibak... SSK, Bağkur, EYT'li emekliye 3 aylık enflasyon farkı netleşti! Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur ve emeklilerin merakla beklediği konu enflasyon farkı oldu. Enflasyon farkı, memurların ve emeklilerin maaş zammı alırken, enflasyon oranlarındaki değişimlere göre belirlenen ek ödemedir. TÜİK tarafından açıklanan Mart ayı enflasyon rakamlarına göre, memur ve emeklilere Temmuz ayında %25.06 zam yapılacak. Ancak, bu rakam, ENAG enflasyon oranlarına göre hesaplandığında %46.18'e çıkıyor.

Enflasyon farkı hesaplamasında, TÜFE ve ENAG enflasyon oranlarına bakılır. TÜFE, Tüketici Fiyat Endeksi'ni ifade eder ve enflasyon oranının hesaplanmasında kullanılır. ENAG ise "Eylül-Ağustos-Eylül" dönemindeki ortalama enflasyon oranlarının hesaplanmasıyla elde edilir ve memur maaşlarına yansıtılır.

Mart ayı TÜFE enflasyon oranı %2.29 olarak açıklandı. Ancak, ENAG enflasyon oranı %5.08 olarak belirlendi. Bu da memur ve emeklilerin alacağı enflasyon farkının TÜFE'ye göre %25.06, ENAG'a göre ise %46.18 olmasına neden oldu.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Memur ve emekli maaş zammı, Haziran ayı enflasyon oranları açıklandıktan sonra belirlenecek. Haziran ayı enflasyon oranları 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü açıklanacak. Bu verilere göre, memur ve emekli maaş zammı belirlenecek.

SEÇİM ÖNCESİ EK ZAM GELECEK Mİ?

Memurlar, seçim öncesinde maaşlarına ek zam yapılması konusunda beklenti içinde. Ancak, henüz bu konuda bir açıklama yapılmadı. Seçim öncesinde ek zam yapılıp yapılmayacağına dair belirsizlik devam ediyor.

Memur ve emeklilerin enflasyon farkı hesaplamaları, TÜFE ve ENAG enflasyon oranlarına göre belirleniyor. Bu oranlar, memur ve emeklilerin maaş zamlarının belirlenmesinde önemli bir etkiye sahip. Memur ve emekli maaş zamları ise Haziran ayı enflasyon oranları açıklandıktan sonra belirlenecek. Seçim öncesi ek zam yapılıp yapılmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?