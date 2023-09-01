Onlarca emeklinin gözü kulağı ara zam haberindeydi. Ekonomist Muhammet Bayram Ekim ayında beklenen zaman ilişkin şu açıklamayı kullandı: “Çalışma Bakanlığı buna ilişkin çalışmalarını başlattı. Sayın Binali Yıldırım konuyla ilgili açıklamayı yaptı. Meclisin açılması ile beraber ilk işimiz en düşük emekli maaşından başlamak üzere tüm emeklilerimize bir maaş artışı yapmaktır” dedi ifadesini kullandı.

Yeni yılla birlikte en düşük emekli maaşı 7.500 TL'ye çıkarıldı. Temmuz ayında uygulanan %25 artış kök maaş üzerinden hesaplandığında en düşük emekli aylığı alana yansıması görülmedi. Vatandaşı sinirlendiren ve gündemi hararetlendiren bu durum emekli maaşlarına yeni bir iyileştirme yapılır mı? Ara zam gelir mi? sorusunu gündeme getirdi.

MUHAMMET BAYRAM: “İKİ FORMÜL VAR!”

Uzman ekonomist Muhammet Bayram “İki farklı formül var” diyerek Binali Yıldırım'ın sözlerinde bahsettiği Ekim ayına dikkat çekti: “Ekim ayında meclis açılacak ve iki formül bulunuyor. En düşük emekli maaşının belirli bir nebze artmasını beklemekteyiz. Kök maaşta artış olması gerekiyor. 6000 TL kök maaş alan bir kişi %25'lik Temmuz artışı ile 1.500 TL yapıyordu. Bu da 7.500 TL. Eğer 6.000 TL'den daha az kök maaşınız varsa herhangi bir zam yansımıyor” dedi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI EĞER 10 BİN TL OLURSA…

Ekonomist uygulanacak ilk formül olarak en düşük emekli maaş seviyesinin yükseltilmesini gündeme getirdi. “Bundan sonraki yapılacak zam daha anlamlı hale gelir” diyerek en düşük emekli maaşı seviyesine de değindi. En düşük emekli maaşı 10.000 TL seviyesinde gelirse bundan sonra her artış 10.000 TL üzerinden yapılabilir, diyerek ekledi.

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM GELİR Mİ?

Hedefinde diğer bir formül seyyanen zam oldu. Emeklilere seyyanen zam yapmak kök maaş üzerinde oransal bir artış anlamına gelecek. 4.500 TL ve 5000 TL civarında olan en düşük emekli maaşı devlet tarafından 7.500 TL'ye tamamlandı. Ancak kök maaşı 7.500 TL olmuş olsaydı. Bunlar da zam alabilecekti.

Uzman ekonomist “Ara zam için ilk somut adım meclis açıldığı andan itibaren atılacak. Ekim ayına işaret ediliyor”dedi ve ekledi: “En düşük emekli maaşının 10.000 TL seviyesine gelmesi bekleniyor.”