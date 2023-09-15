Konut kredisi arayanlara kamu bankası Halkbank’tan müjde. Banka, müşterilerine faiz oranlarında indirim yaptı ve konut kredisi almak için özel fırsatlar sunuyor. Bu girişim, Halkbank'ın müşterilerine yeni ve gelişmiş seçenekler sunmayı amaçlayan devam eden konut kredisi kampanyasının bir parçası olarak yorumlanıyor.

Şimdi Halkbank'ın konut kredisi kampanyasında hayata geçirilen değişikliklere bakalım ve müşterilerin genel deneyimini iyileştirmek için ne gibi değişiklikler yapıldığını görelim. Ayrıca Halkbank müşterileri konut kredisi başvurularında hangi faiz oranlarından yararlanabilecekler? Haberimizde bu soruları yanıtlayarak Halkbank'ın konut finansmanı hakkında bilgiler vereceğiz.

HALKBANK’TAN FAİZ İNDİRİMİ

Halkbank, müşterilerine yeni bir fırsat sunan heyecan verici yeni bir konut kredisi kampanyası başlattı. Ancak bu fırsatın yüksek limitli konut kredisi kullanmak isteyenler için geçerli olmadığını belirtmek gerekir. Bunun yerine daha düşük limitli konut kredileri için faiz oranında indirim uygulanıyor. Bu uygulama kapsamında, belli bir birikimi olan ve ev almak için küçük bir nakit ihtiyacı olan kişiler 500.000 TL'ye kadar faiz indirimli konut kredisi kullanabilmektedir. Kredi maliyetlerinin hesaplanmasında aylık yüzde 2,79 faiz oranı esas alınacaktır.

Halkbank'tan faiz indirimli konut kredisinde kredinin azami vadesi 120 ay, yani on yıla eşdeğer olacak. Bu uzatılmış geri ödeme süresi banka, müşterilere on yıla yayılmış uygun taksitlerle kredi borçlarını rahatça yönetirken ev satın alma kolaylığı sunuyor.

500 BİN LİRA İÇİN ÖDEME TABLOSU

Halkbank'ın konut kredisi kampanyası çerçevesinde müşterilere beş farklı ödeme planı seçeneği sunuluyor. Bu ödeme planları, konut kredisi kullanan müşterilerin kredi taksitlerini kendi tercihlerine göre şekillendirmelerine olanak sağlıyor. Bu ödeme şekilleri şöyledir:

-Aylık eşit taksitli

-3 ayda bir eşit taksitli

-Artan taksitli

-Azalan taksitli

-Serbest ödemeli

Halkbank'tan 120 ay vadeli 500.000 TL tutarında konut kredisi kullanıldığında müşterilerin bankaya aylık 14.483 TL kredi taksiti ödemesi gerekiyor. Dolayısıyla bu kredinin toplam maliyeti 1.737.963 TL'ye ulaşıyor.