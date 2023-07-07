SSK, Bağ-Kur ve emekli vatandaşlarının yıl sonu zam beklentileri devam ederken, bankaların emekli promosyonlarına ek olarak kefilsiz ve şartsız olarak 1 maaş ikramiye ödemesi yapacağı müjdesi geldi. Bankalar, emekli müşterilerine yönelik nakit promosyonlar sunmaktadır ve bu kez ikramiyelerle birlikte emeklileri de mutlu etmeyi amaçlamaktadır. Henüz ikramiyelerin ne zaman verileceği konusunda resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, bankaların çoğunluğunun yeni yılın başlarında ödeme yapacağı tahmin edilmektedir. Emekliler, ikramiyelerini banka şubelerinden veya ATM'lerden çekebileceklerdir.

Her bankanın ikramiye tutarı farklılık göstermektedir ve bazı bankalar emeklilerin maaş tutarına göre değişen farklı promosyon seçenekleri sunmaktadır. Örnek olarak, AKBANK, maaşı 3.499 TL'ye kadar olan emeklilere 4.200 TL, 3.500-7.499 TL arası maaş alanlara 4.850 TL, 7.500-9.999 TL arası maaş alanlara 6.250 TL ve 10.000 TL üzeri maaş alanlara 7.000 TL nakit promosyon ödülü vermektedir. Ayrıca, SGK emeklilerine Axess veya Wings sahibi olmaları karşılığında 12 ay boyunca tek seferde veya toplamda her ay en az 1.000 TL harcama yapmaları durumunda 1.500 TL chip-para ile toplamda 8.500 TL ödül sunmaktadır.

ING Bank, maaşı 3.500 TL'ye kadar olan emeklilere 5.100 TL, 3.500-7.500 TL arası maaş alanlara 5.950 TL, 7.500-10.000 TL arası maaş alanlara 7.650 TL ve 10.000 TL üzeri maaş alanlara 8.500 TL nakit promosyon ödülü vermektedir. Ayrıca, emekliler Otomatik Fatura Talimatı'na sahip olduklarında ek nakit promosyonlar da alabilmektedirler.

QNB Finansbank ise emeklilerin maaşlarına göre farklı tutarlarda promosyon ödemesi yapmaktadır. Ortalama maaşı 3.499 TL olan emeklilere 4.800 TL, 3.500-7.499 TL arası maaş alanlara 5.600 TL, 7.500-9.999 TL arası maaş alanlara 7.200 TL ve 10.000 TL üzeri maaş alanlara 8.000 TL nakit ikramiye verilecektir. Bu bankaların emeklilere yönelik ikramiye ve promosyon teklifleri, emeklilerin maddi açıdan rahatlamalarını ve ek bir gelir elde etmelerini amaçlamaktadır. Bu ikramiyeler, emeklilere nakit olarak sunulacak ve onların günlük yaşamlarını daha kolay bir şekilde sürdürebilmelerine yardımcı olacaktır.