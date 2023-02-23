SSK, BAĞ-KUR, Memur Emeklisine Karşılıksız 15 Bin TL Ödeme!

SSK BAĞ-KUR ve memur emeklisine karşılıksız 15 bin lira ödeme, başvuru tarihleri belli oldu. İşbank’tan emekli maaşı alan vatandaşlara duyuru geldi.

Emeklilere yeni ek ödeme yapılacak, tarihleri belli oldu. Kampanya katılım sağlamak için başvuruyu zamanında yapmanız gerekir. Emekli maaşı alan kişilere maaşlara ek olarak 15 bin lira ödeme yapılacak. Ödeme tek seferde gerçekleştirilecek. Banka tarafından verilen promosyonlar ait detaylar haberimizde…

İş Bankası emekliler için promosyon kampanyasını devam ettiriyor. SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklisi olan vatandaşlar için promosyon duyurusu yaptı. Süresi bitmeden başvuru yaparak promosyon faydalanabilirsiniz. Emekli promosyonları ile ilgili detaylı bilgilere bankanın internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

3 Yıl Sözleşme İle Nakit Promosyon

Türkiye İş Bankası, emekli vatandaşlar için emekli maaş promosyonu veriyor. Kampanya kapsamında maaşı 5 500 TL ve üstü olan vatandaşlara ek ödeme yapacak. Emekli maaşını 3 yıl boyunca banka üzerinden alacak olan kişilere maaşlarına göre promosyon ödemesi yapacak. Türkiye İş Bankası tarafından emeklilere yapılacak promosyon tutarı en fazla 7 500 TL civarında olacak. Banka müşterisi olmak promosyon almak için yeterli oluyor. Maaşını banka üzerine taşıyan kişilere de promosyondan faydalanabilecek.

Emekliye Düşük Faizli Emekli Kredisi

Banka emekli vatandaşlara promosyonun yanı sıra düşük faiz oranlı emekli kredisi de veriyor. Düşük faiz oranı ile emekli kredi tutarı 7 500 liradan başlıyor. Bankadan promosyon almanın yanı sıra emekli kredisi de alınabilecek. Toplamda yapılacak ödeme tutarı ise 15 bin liraya kadar çıkıyor.

Banka tarafından verilecek kredide düşük faiz oranlarının yanı sıra vade sayısı 36 aya kadar çıkabiliyor. Bunun yanı sıra taksit tutarlarında bütçeye göre ayarlama yapılabiliyor.