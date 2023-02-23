Deprem Yardımları Başladı! Kısa Çalışma Ödeneğinde Karar Bekleniyor…

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hasar gören vatandaşlar için AFAD tarafından açıklama geldi. Cumhurbaşkanı tarafından daha önce yapılan açıklama ile depremzedeler için10 bin lira tutarında hane başı ödeme yapılacağı duyuruldu. Deprem yardımlarında her hangi bir şart aranmıyor. E devlet üzerinden kayıt yapılarak yardımlardan faydalanmak mümkün. Bunun yanı sıra kısa çalışma ödeneği olarak da 4 bin lira imkân sağlanacak.

Hasar tespit çalışmalarının devam ederken, ödemelerin de yapıldığını bildiren Afat, yaptığı açıklama ile ödemelerin, Afad, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yanı sıra Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü, Tapı Kadastro Genel Müdürlüğü iş birliği elde edilen veriler üzerinden ikametgâh bilgileri dikkate alınarak gerçekleştirileceği belirtildi.

Başvurular Nereden Yapılıyor?

Ödeme alabilmek için e devlet üzerinden başvuru şartı gerektirmeden destek ödemeleri Ziraat Bankası üzerinden hesabı bulunan vatandaşların hesaplarına aktarılıyor. Hesabı bulunmayan vatandaşlar TC kimlik numaraları üzerinden ödeme yapılacak.

Kısa Çalışma Ödeneğinde Cumhurbaşkanlığı Kararı Bekleniyor

Depremden etkilenen vatandaşlara kısa çalışma ödeneği ile nakdi ücret ödemesi yapılacak. İlerleyen süreçte Cumhurbaşkanlığı tarafından karar yayımlanacak. Deprem bölgelerinde olağanüstü hal yâda mücbir sebep ilan edildiği için işini yapamayacak firmalar, çalışan elemanlara için kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulunabilecek. 3 ay süre ile yapılacak. Cumhurbaşkanı kararı ile yeniden düzenlenebilecek.

4 Bin TL Destek

Kısa çalışma ödeneğinde ödeme, sigortalının son 12 aylık prime esas olan kazancı üzerinden hesaplanarak günlük brüt kazanç üzerinden yüzde 60 oranında ödeniyor. Brüt asgari ücret üzerinden ödenen kısa çalışma ödeneği yaklaşık olarak 4 bin lira civarında. Yaşanan afet nedeni ile ücretsiz izne çıkarılma veya issiz kalının dönem için İşsizlik Sigortası Fonu ve İŞKUR tarafından ödemesi yapılacak