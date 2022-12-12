SSK, BAĞ-KUR İle Memur Olanlara Müjde! Nakit İhtiyacınızda 4 Banka Yanınızda! Hesabınıza Nakit Ödeniyor!

Sgk, bağ kur ile memur olanlara müjde! Bu gruplarda bulunanların hesaplarına nakit ödeme yapılacak. Sizler de destek almak için onaylı kredi için başvuru yapabilirsiniz.

Bankalardan 50 bin TL ile 100 bin TL arasında değişen tutarlarda kredi kampanyası başladı. Vatandaşlarla destek sağlayan bankalar ve bu bankaların kredi kampanyaları hakkında detaylar…

İhtiyaç kredileri belli limitler halinde veriliyor. Sizlerde belirlenin limitler dâhilinde kredi alabilirsiniz. Yüksek limitli kredi işlemi yapmak için, kredi limitini yüksek tutan bankalara başvuru yapabilirsiniz. Kredi başvuruşu için tercih edilen bankaya göre kredi değerlendirmesi yapılarak onay verilecek. Kredi notu yüksek olan kişiler, banka silicinde sorun bulunmayan kişiler kredileri alarak 36 ay vadeli olarak kullanabilir.

Akbank’tan 50.000 TL Tutarlı Kredi İmkânı!

Akbank üzerinden kredi kullanmak için başvuruyu internet üzerinden yapabilirsiniz. İnternet üzerinden başvuru yapıldığında 50 bin lira tutarlı kredi alınırken, banka şubesi üzerinden başvuru yapıldığında ise 100 bin lira tutarlı kredi kullanılabilir. Direkt uygulama üzerinden başvuru yapmak için internet bankacılığı şifresinin mevcut olması gerekir.

Garanti Bankası’ndan 100.000 TL Tutarlı Kredi İmkânı

Garanti aynı gün içinde 100 bin lira tutarlı kredi kullanmak için kimlik yeterli olacak. Şayet sizlerde kredi başvurusu yapacak iseniz anında işlem yaparak 36 ay vadeli krediyi kullanabilirsiniz. Ayrıca 3 ay erteleme imkânı da mevcut.

QNB Finansbank 50.000 TL Krediyi SMS ile Verecek

Finansbank SMS yöntemi ile 50 bin liraya kadar kredi kullandırıyor. Bu tutar üzerinden kredi almak isteyenler banka şubelerine evrakları ile birlikte gitmeleri gerekir. Banka şartlarına uygun bir müşteri iseniz TC kimlik numaranızı 5030 nolu numaraya mesaj olarak göndererek bankadan kredi onayı alabilirsiniz.

Vakıfbank’tan Düşük Faiz Oranlı 100.000 TL Tutarlı Kredi

Kamu bankası olarak hizmet veren Vakıfbank, ihtiyaç kredisi için başvuruları başlattı. Banka üzerinden ihtiyaç kredisi almak isteyen müşteriler banka şubeleri üzerinden başvuru yapabilirler. Banka şubesine giderken gerekli olan evrakları yanınızda bulundurmanız gerekir.