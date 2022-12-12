Hoş Geldin Kampanyasına TC Kimlik Numaranızla Başvurabilirsiniz, Tutarlar En Az 5 000 TL den başlıyor

Hoş geldin kampanyasına TC kimlik numaranız ile başvurabilirsiniz. En düşük tutar 5 bin liradan başlıyor. Bankalar üzerinden nakit kullanmak isteyenlere yeni fırsat. Detayları haberimizde okuyabilirsiniz…

TC numaranız ile başvuru yapacağınız kampanya başladı. Başvuru yapılacak banka üzerinden ihtiyaç kredisini ilk defa kullananlara özel faiz imkânı! Avantajlı kredi seçenekleri ile işlem yapabilirsiniz. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler, bu desteklerden faydalanabilir. Sizlerde başvuru yaparak bu kampanyan yararlanabilirsiniz.

Bankalardan kredi başvurusunda bulunan kişilere uygun faiz oranları ile kredi kampanyasına katılım sağlayabilirler. Son dönemlerde bankalar tarafından yapılan ve müşterilerin sıkça rağbet gördüğü kampanyalardan biri olan hoş geldin kampanyasına başvuru yapıldığında anında onay alınıyor.

Banka üzerinde hesabınız mevcut değil ise ya da kredi kullanılmadıysa, bu kredi kampanyasından faydalanmak için başvuru yapabilirsiniz. 36 ay vadeye dayanan kredi için başvuru yapabilir.

Denizbank’tan Hoş geldin Kredisi

Banka üzerinden daha önceki zamanlarda kredi kullanılmadı ise, 55 bin lira tutarlı kredi kampanyasından faydalanabilirsiniz. Uygun faiz oranlarının uygulandığı gelir belgesine ihtiyaç duyulmadığı kredide başvurular şubelerden yapılabildiği gibi SMS üzerinde de yapılabiliyor. Mesaj atılarak başvuru yapmak isteyenler, cep telefonun mesaj kısmına Kredim yazarak TC kimlik numarası 3280 nolu numaraya gönderilebilir. Başvuru sonucunda onay alındığında banka şubelerine giderek krediyi kullanabilirsiniz.

ING Hoş Geldin Kredisi Başvuru Şartları

50.000 TL tutarlı, uygun faiz oranları ile kredi kullanmak isteyenler, banka üzerinden ihtiyaç kredisine başvuruda bulunabilir. Banka şartlarına uygun olan müşteriler, kredi için anında onay alabiliyor. Onay alınması durumuna hoş geldin kredisi kampanyasından faydalanabilir. Şartları sağlayan vatandaşlar 36 ay vadeli kredi kullanabilir.

Kredi başvurusu banka şubeleri üzerinden yapılabildiği gibi, bankanın resmi internet sitesi üzerinden de yapılabilir. İnternet üzerinden başvuru yapıldığında ihtiyaç kredisi başvuru formu doldurularak işlem yapılır. Kullanılacak olan kredide faiz oranları kredi notuna göre şekilleniyor. Kredi notu 1600 ve üzerinde olan bankalar başvuru yapan kişilere hemen kredi kullandırıyor.