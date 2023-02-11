SSK Bağ-Kur emeklisine oh çektirecek 3'lü müjde geliyor! İkramiye+promosyon ve refah payıyla cüzdanlar para dolacak!

İkramiye+promosyon ve refah payıyla cüzdanlar para dolacak! SSK Bağ-Kur emeklisine oh çektirecek 3'lü müjde geliyor! Ocak ayında zamlı maaşlarını cebine koyan emekli vatandaşları yeni yılda pek çok sürpriz bekliyor. Henüz promosyon ödemesini almayan emekliler 8 bin TL'ye kadar ödemesini cebine koyacak. Öte yandan Nisan ve Haziran aylarında SSK Bağ-Kur emeklisi 1.100 TL'lik bayram ikramiyesi alacak. Ayrıca milyonlarca emekliyi Temmuz ayında bir de zamlı maaş bekliyor.

SSK Bağ-Kur emeklisine derin bir oh çektirecek 3'lü müjde geliyor. İkramiye+promosyon ve refah payıyla cüzdanlar para dolacak. 14 milyon emekli vatandaşımızı 2023 yılında yeni ödemeler bekliyor. Bu ödemeler arasında ikramiye, promosyon ve zamlı bir maaş daha bekliyor. Milyonlarca emekli Ocak- Haziran ayı 6 aylık enflasyon oranlarına göre zamlarını öğrenecek. Öte yandan milyonları bir de ikili bayram ikramiyesi bekliyor. Promosyon almayanlara özel yeni kampanyaları da bankalar başlatacak.

SÜRPRİZ ÖDEMELER GELİYOR

Ülkemizdeki milyonlarca SSK Bağ-Kur emeklisi vatandaşları yeni yılda pek çok sürpriz beklemeye başladı.

PROMOSYON FIRSATI

Bankalardan promosyon ödemesini almayan emekliler 8 bin TL'ye kadar ödemesini başvuru yapıp alabilecek.

2 İKRAMİYE MÜJDESİ

2023 yılında Nisan ve Haziran aylarında SSK Bağ-Kur emeklisi 1.100 TL'lik bayram ikramiyesi alacak.

YENİ ZAMLI MAAŞLAR TEMMUZ'DA ÖDENECEK

Ocak- Haziran ayı 6 aylık enflasyon oranlarına göre milyonlarca emekliyi Temmuz ayında bir de zamlı maaş bekliyor.

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