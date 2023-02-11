A101 raflarda çığır açacak indirimler için yelkenleri suya indirdi! Çılgın fırsatta böylesi fiyat yok! Gel al vatandaş

Gel al vatandaş... A101 raflarda çığır açacak indirimler için yelkenleri suya indirdi! Çılgın fırsatta böylesi fiyat yok! Marketlerin hafta sonu kampanyaları arama motorlarında revaçta yer aldı. 3 sayfa olarak yayınlanan A101 11 Şubat aktüel kataloğu gümbür gümbür geliyor. Kataloğun ilk sayfasında bizleri yiyecek ve içecek ürünleri karşılıyor. Şahin marka dana kangal sucuğun fiyatı yüzde 14 indirimle 59,75 TL'den raftaki yerini alacak. Öte yandan 2.5 litrelik Sütaş ayran 37 TL'den görücüye çıkacak.

A101 raflarda çığır açacak indirimler için yelkenleri suya indirdi! Çılgın fırsatta böylesi fiyat görülmedi! Gel al vatandaş dedirten kampanyalar cumartesi gününe özel raflardaki yerini aldı. İlk sayfada yer alan başka bir sürpriz ise Omo sıvı deterjan oldu. Omo sıvı deterjanın fiyatı yüzde 22 indirimle 89,90 TL'ye müşteri beğenisine sunulacak. Çayda da sürpriz bir kampanya başladı. Çaykur Altınbaş siyah çay 500 gramlık seçeneği yüzde 14 indirimle 44 lira 75 kuruştan müşterisini bekleyecek.

SUCUKTA ŞAHANE KAMPANYA

Şahin marka dana kangal sucuğun fiyatı yüzde 14 indirimle 59,75 TL'den raftaki yerini alacak. Öte yandan 2.5 litrelik Sütaş ayran 37 TL'den görücüye çıkacak.

TEMİZLİK ÜRÜNLERİNDE FIRSAT BAŞLADI

Omo sıvı deterjan fiyatıyla dikkat çeken başka bir ürün oldu. Omo sıvı deterjanın fiyatı yüzde 22 indirimle 89,90 TL'ye satılacak.

ÇAYDA HAFTA SONU İNDİRİMİ GELİYOR

Çaykur Altınbaş siyah çay 500 gramlık seçeneği yüzde 14 indirimle 44 lira 75 kuruştan müşteri karşısına çıkacak.

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