Sri Lanka Cumhurbaşkanı Siyasi ve Ekonomik Kriz Nedeniyle Ülkeden Kaçtı

Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, 1948'deki bağımsızlıktan bu yana ülkenin en kötü ekonomik krizini yönetmesiyle ilgili yaygın protestolar arasında vaat ettiği istifadan saatler önce ülkeyi terk etti .

Sri Lanka Hava Kuvvetleri Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Rajapaksa, eşi ve iki korumasının Sri Lanka Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçakla Maldivler'in başkenti Male'ye uçtuğunu doğruladı.

Açıklamada, "Anayasa hükümleri uyarınca ve hükümetin talebi üzerine, Sri Lanka Hava Kuvvetleri bugün erken saatlerde cumhurbaşkanı, karısı ve iki güvenlik görevlisini Maldivler'e uçurmak için bir uçak sağladı" denildi.

Haber ajansları daha önce, adı açıklanmayan hükümet ve göçmenlik yetkililerine atıfta bulunarak cumhurbaşkanının Male'den ayrıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı, Cumartesi günü on binlerce protestocunun istifasını talep ederek resmi konutunu basmasının ardından birlik hükümetine yer açmak için Çarşamba günü istifa edeceğini söylemişti .

Ağabeyinin yönetimi sırasında on yıldan fazla bir süre önce savunma sekreteri olarak ülkenin uzun süredir devam eden iç savaşının sona ermesine yardımcı olan Rajapaksa , 2019'da güvenlik ve istikrar vaat eden cumhurbaşkanı seçildi.

Ancak vergileri kısmak için yapılan hamleler hükümet gelirlerini tüketti ve ülke artık ithal etmeye gücü yetmediği için yakıt, gıda ve ilaçlarını tüketmeye başladı.

Başkan ekonomik yetersizlikle suçlandı ve kamuoyu , yaklaşık 20 yıldır Sri Lanka siyasetine egemen olan Gotabaya'ya ve daha geniş Rajapaksa ailesine karşı döndü. Mahinda Rajapaksa, Mart ayında başlayan kitlesel protestoların şiddete dönüşmesinin ardından Mayıs ayında başbakanlıktan istifa etmişti.

Savaş suçları ve diğer insan hakları ihlalleriyle suçlanan Gotabaya Rajapaksa, görevdeyken tutuklanmaya karşı dokunulmazlığa sahipti ve Cuma gününden bu yana halk arasında görülmedi.

Tutuklanma olasılığını önlemek için istifa etmeden önce yurt dışına gitmek istediğine inanılıyor. Yolsuzlukla mücadele grubu Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün yerel şubesi, Gotabaya ve kardeşi ve eski maliye bakanı Basil de dahil olmak üzere beş kişinin ülkeyi terk etmesinin yasaklanması için dava açmıştı. 14 Temmuz'da görülecek.

Başkent Kolombo'da bulunan El Cezire'den Minelle Fernandez, “Ağın kapanması an meselesiydi” dedi. "Gotabaya Rajapaksa [ayrılmak için] tüm yolları denedi - limanlar, havaalanları - ve göçmenlik yetkililerinin bile pasaportları damgalamayı reddettiği raporlarıyla insanlardan geri adım atmakla karşı karşıya kaldı."

Sri Lanka parlamentosu 20 Temmuz'da yeni cumhurbaşkanını seçmek için oylama yapacak, ancak Salı günü bir başbakan adayı ve yeni hükümette kimin olması gerektiğine karar vermekte zorlanıyordu.