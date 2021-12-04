Sri Lanka'nın Linç Edilip Ateşe Verilmesinden Sonra Düzinelerce Kişi Tutuklandı

Pakistan'da Sri Lankalı bir fabrika müdürünün kendisini dine hakaretle suçlayan bir çete tarafından dövülerek öldürülmesi ve ateşe verilmesi sonrasında düzinelerce kişi tutuklandı.

Sosyal medyada paylaşılan birkaç ürkütücü video klipte, Cuma günü dine hakarete karşı sloganlar atan bir kalabalığın kurbanı dövdüğü görüldü. Diğer klipler, vücudunun alev alev yandığını ve arabası olduğu söylenen şeyin devrilmiş enkazını gösterdi.

Kalabalıktaki birçok kişi kimliğini gizlemeye çalışmadı ve bazıları yanan cesedin önünde selfie çekti.

Cumartesi günü, polis sözcüsü Khurram Shahzad, baskınların devam ettiğini ve ana şüphelilerden biri de dahil olmak üzere 120'ye kadar kişinin tutuklandığını söyledi.

Tutuklamaları doğrulayan din alimi ve başbakanın dini uyum özel temsilcisi Tahir Ashrafi, "Polis uzmanları bu olayı, bazı fabrika işçilerinin yöneticiden intikam almak için dini kart oynamaları da dahil olmak üzere çeşitli açılardan araştırıyor" dedi. ve bazı işçilerin yöneticinin "çok katı" olduğunu söylediğini söyledi.

Saldırının gerçekleştiği başkent İslamabad'ın yaklaşık 200 km (125 mil) güneydoğusundaki Pencap eyaletinin Sialkot ilçesinde ikamet eden ve avukat olan Malik Naseem Awan, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, saldırının Türkiye üzerindeki etkisinden endişe duyduğunu söyledi.

"Ne kadar utandığımı anlatamam. Birisi bunu bireysel olarak yapsaydı farklı olurdu ama orada bulunan kalabalık sessizce izliyordu ve kimse onu kurtarmaya çalışmadı” dedi.

Saldırı, Başbakan Imran Khan'ın "Pakistan için utanç günü" olarak nitelendirmesiyle öfkeye neden oldu.

Karaçi liman kentinde, sivil toplum üyeleri Cumartesi günü Sri Lanka vatandaşının linç edilmesini protesto etti. Protestocular cinayeti kınadıklarını söylediler ve hükümetten küfür yasasının kötüye kullanılmasını durdurmak için önlem almasını talep ettiler. İnsan hakları aktivisti Mehnaz Rehman, “Küfür suçlamasıyla öldürüldü” dedi.

"Onu öldürenler çalışmak istemeyen insanlardı ve onlardan dürüstçe çalışmalarını istedi, onlar da onu küfür bahanesiyle öldürdüler. Bu yasa bu tür insanlar tarafından kötüye kullanılıyor” dedi. Üst düzey bir Pakistanlı yetkili AFP'ye, İslamabad'ın olayla ilgili olarak Sri Lankalı diplomatlarla temas halinde olduğunu ve "onlara iğrenç suça karışan herkesin adalete teslim edileceğine dair güvence verdiğini" söyledi.

Pakistan'da küfür kadar can sıkan çok az konu var ve İslam'a yönelik en ufak bir hakaret önerisi bile protestoları hızlandırabilir ve linçleri kışkırtabilir. Hak grupları, dine hakaret suçlamalarının çoğu zaman azınlıkların büyük ölçüde hedef aldığı kişisel kan davalarını çözmek için kullanılabileceğini söylüyor.