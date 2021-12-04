İsrailli, Doğu Kudüs'te Bıçaklanarak Yaralandı, Saldırgan Öldürüldü

İsrail güvenlik güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bir İsrailli sivili bıçaklayıp polise saldırmaya çalıştıktan sonra bir Filistinliyi vurarak öldürdü.

İsrail'in Magen David Adom acil servisi Cumartesi günü yaptığı açıklamada, bıçaklanan kurbanın "orta ila şiddetli" durumda hastaneye kaldırılan 20 yaşındaki Yahudi bir adam olduğunu söyledi.

'Boş nokta aralığı'

Şam Kapısı yakınında bir görgü tanığı tarafından çekilen ve sosyal medyada geniş çapta paylaşılan görüntülerde, kot pantolonlu bir adam kaldırımda yüzükoyun yatarken, polis ona ateş etti.

Resmi Filistin devlet haber ajansı Wafa, adamın "İsrail polis memurlarının kendisine çok yakın mesafeden ateş açması sonucu öldürüldüğünü" söyledi.

Gazze Şeridi'ni kontrol eden Filistinli grup Hamas'ın Kudüs sözcüsü Muhammed Hamadeh, "yerde yatan yaralı bir gencin kasten vurulmasını" kınadı.

Filistinli milletvekili Dimitri Deliani, olayı "Filistinli bir gencin soğukkanlılıkla infazı" olarak nitelendirdi.

İsrail sınır polis şefi, tepkileri “teröristin etkisiz hale getirilmesiyle sonuçlanan ve olay yerindeki savaşçılara ve sivillere daha fazla zarar vermesini önleyen” memurlara tam destek verdiğini söyledi.

Saldırının ardından polis, Şam Kapısı yakınında toplanan Filistinlileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Olay, Hamas'a bağlı bir silahlı saldırganın, geçen ay polis tarafından öldürülmeden önce Kudüs'ün Eski Şehrinde bir Yahudi tur rehberini vurarak öldürmesinden sonra geldi.

Bundan günler önce, güvenlik güçleri Eski Şehir'de iki polis memurunu bıçakladığını söyledikleri 16 yaşındaki bir saldırganı vurarak öldürdü. İsrail 1967'den beri Doğu Kudüs'ü işgal ediyor. Filistinliler onu gelecekteki devletlerinin başkenti olarak iddia ediyorlar.