Sri Lanka'nın Ekonomik Krizi, Dolar Kazanan BT Firmalarını Tehdit Ediyor

Siber güvenlik uzmanı Asela Waidyalankara ve meslektaşlarının, elektrik kesintileri sırasında projeleri tamamlamak için otel lobilerinde oturdukları günler oldu. Diğer günlerde, evden çalışabilmek için jeneratörler için yakıt aramak için Colombo'yu dolaştılar.

Waidyalankara, "Şirkette birbirimize yakıt durumu hakkında bilgi veren bir arkadaş sistemimiz var" diyerek gülerek, şirketinin, Colombo'daki toplantılara katılmaları ve mümkün olduğunda evden çalışmaları gerekiyorsa, şirketini ortak araç kullanmaya teşvik ettiğini de sözlerine ekledi.

Pandemiden önce, Sri Lanka'nın BT endüstrisi 120.000'den fazla kişiyi istihdam etti ve 22 milyon ada ülkesi için beşinci en büyük ihracat kazananıydı. Önümüzdeki beş yıl içinde en büyük ihracatçı olma ve çalışanlarını ikiye katlama yolundaydı. Ancak Başkan Gotabaya Rajapaksa hükümetinin bu yılın başlarında dış borcunu temerrüde düşürmesi ve ekonomiyi felce uğratan kritik kıtlıklar nedeniyle, normal ticari faaliyetleri sürdürmek zorlaştığından bu planlar artık tehlikede.

Günlük, saatlerce süren elektrik kesintileri artık normal. Yakıt kuyrukları kilometrelerce uzanır, bazen o kadar ileri gider ki bir yakıt kuyruğu diğeriyle buluşur. Ülke nakit akışı esasına göre çalışıyor. Sri Lanka Merkez Bankası (CBSL) başkanı Nandalal Weerasinghe geçen ay yaptığı açıklamada , "Akan parayı elimizden geldiğince satın almak için kullanıyoruz" dedi.

19 Mayıs'ta CBSL, yaşam maliyetleri artmaya devam etse bile ekonominin “ gerileme kaydetmesini ” beklediğini söyledi – Mayıs enflasyonu yüzde 39,1 oldu ve yakıt fiyatları yılın başından bu yana iki katından fazla arttı.

BT endüstrisinin etkin bir şekilde çalışması için gerekli olan sabit güç ve sorunsuz internet, sürekli olarak etkilenir. Waidyalankara, Al Jazeera'ya “Haftalık ve aylık çıktılarımız var ve bazen bunları karşılamakta zorlanıyoruz” dedi. "Hizmet seviyelerimiz de etkileniyor, örneğin bir siber güvenlik olayına iki saat içinde yanıt vermemiz gerekiyor, ancak elektrik kesintileri ve yavaş internet ile bu beklentileri karşılamak zor" dedi.

Sri Lanka'nın BT sektöründe Hindistan, Bangladeş ve Vietnam da dahil olmak üzere birçok bölgesel rakibi var. Waidyalankara, "Müşterilerle ilişkiler geliştirmek için yıllarımızı harcadık, bu yüzden anlayışlılar, ancak teslimatımızı ve kalitemizi sürdüremezsek işimizin elimizden alınacağı ve rakiplere verileceği konusunda her zaman bir korku var" diyor Waidyalankara.