Sri Lankalılar 13 Yıl Sonra İç Savaşın Kurbanlarını Onurlandırıyor

Sri Lankalı protestocular alevler yaktılar ve ülkenin on yıllardır süren iç savaşının son aşamalarında öldürülen binlerce kişiyi (etnik Tamil siviller de dahil olmak üzere) anmak için dua ettiler.

Bu, çoğunlukla etnik Singalaların azınlık grubunu açıkça anıtlaştırdığı ada ülkesindeki ilk olaydı.

Protestocular Çarşamba günü ana şehir Colombo'daki cumhurbaşkanlığı ofisinin dışında toplandılar, yakındaki denizde çiçekler yüzdürdüler ve Tamil sivilleri, Tamil isyancıları ve hükümet askerleri de dahil olmak üzere 26 yıllık iç savaşta ölen herkes için dua ettiler.

Ayrılıkçı Tamil Kaplanı hareketinin lideri Velupillai Prabhakaran, 18 Mayıs 2009'da güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldü ve kanlı etnik savaşa resmi bir son verildi.

"Bu Tamiller için son derece sembolik ve çok önemli," diyor Tamil'in kuzey kalbi Jaffna'dan bir parlamenter olan Dharmalingam Sithadthan.

"Önceki yıllarda, gizli olarak düzenlenen özel anıtlar vardı, ancak bu halka açık etkinlik son derece memnuniyetle karşılandı."

Budist, Hindu ve Hıristiyan cemaatlerinden din adamları Kolombo'da dua ettiler ve iç savaşta ölenler için kil bir lamba yaktılar.

"Ben doğuştan bir Singalayım. Bugün, 13 yıl önce öldürülen herkes, Sinhala, Müslüman, Hindu ve devlet dışı grupların devlet terörü ve terörizmi sonucu herkes için bir anıt düzenledik, "diyor etkinliğe katılan sosyal medya aktivisti Sumeera Gunasekara.

"Hala bu olaylardan dolayı yas tutanlar var ve bir Singala olarak kederlerini paylaşma hakkım var, çünkü insanlık dinine diğerlerinden daha fazla inanıyorum."

Aktris Kaushalya Fernando, politikacılar tarafından yaratılan ve yanlış yönetilen bir savaşın kurbanlarını hatırlamaya geldiğini söyledi.

"Buranın önemi, farklı etnik gruplar olarak değil, Sri Lankalılar olarak burada olmamızdır."

Protestocular ayrıca, malzemelerin ağır ablukası nedeniyle halkın çatışmanın son aşamalarında sahip olabileceği tek yiyecek olan pirinç lapasını da paylaştılar.

Ülkenin ana Tamil partisi Tamil Ulusal İttifakı (TNA), anma töreninin Singalaların çoğunluğunun onlarca yıllık etnik savaştan sonra uzlaşmayı desteklemeye istekli olduğunu gösterdiğini söyledi.

TNA sözcüsü M A Sumanthiran, "Bu bize çok fazla umut veriyor ve umarım Tamil halkı da karşılık verir" dedi.

"Yol boyunca tuzaklar olabilir, ancak bu çok iyi bir başlangıç."

Birleşmiş Milletler tahminlerine göre, iç savaş 100.000 kişiyi öldürdü. Gerçek sayının çok daha yüksek olduğuna inanılıyor. BM uzmanlardan oluşan bir panelden gelen bir raporda, sadece savaşın son aylarında en az 40.000 Tamil sivilin öldürüldüğü belirtildi.

Sri Lanka birliklerinin 2009 yılında Tamil Kaplanı isyancılarını yenilgiye uğratmasından bu yana, Sri Lankalı yetkililer Tamillerin aile üyelerini kamuoyu önünde hatırlamalarını yaygın bir şekilde yasaklamış ve Tamil sivillerin öldürüldüğü iddialarını reddetmişti.

İnsan hakları grupları o zamandan beri ülke ordusunu, isyancıların Tamil azınlık için ayrı bir devlet için savaştığı savaşın sonuna doğru sivilleri öldürmekle suçladı.

Çoğunlukla Budist olan Singalalar, Sri Lanka'nın 22 milyon nüfusunun yaklaşık yüzde 75'ini oluşturuyor. Tamiller, çoğunlukla Hindular, nüfusun yüzde 15'ini temsil ediyor.

İngiliz Tamiller Londra nöbetinde adalet arıyor

Sri Lanka iç savaşından kaçtıktan sonra Birleşik Krallık'a yeniden yerleşen Tamiller de Çarşamba günü Londra'da bir nöbet tuttu ve bazıları ada ülkesinin mevcut ekonomik krizini on yıllardır süren çatışma sırasında karşılaştıkları koşullara benzetti.

Savaş sırasında Güney Asya ülkesinde öldürülen kendi topluluklarından olanlar için adalet arayan Tamillerin bir araya gelmesi, Sri Lanka'nın 1948'deki bağımsızlığından bu yana başbakanını zorlayan en kötü ekonomik kriziyle çakıştı.