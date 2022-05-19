19 Mayıs Bugün Toplu Taşıma Ücretsiz mi Olacak? 19 Mayıs Otobüsler, Metrobüs, Marmaray, Metro Bedava Mı?

Gündemde yer alan sorulardan bir tanesi 19 Mayıs 2022 bugün toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı oldu. Her yerde, ülkenin dört bir tarafında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanırken vatandaşlarda bazı sorularına yanıtlar aradı.

Ankara, İstanbul ve İzmir geçtiğimiz resmi tatil günlerinde toplu taşıma araçlarını ücretsiz yapmıştı ve bugün de toğlu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı merak konusu oldu.19 Mayıs 2022 tarihinde toplu taşıma kullanacak olan vatandaşlar 19 Mayıs otobüsler ücretsiz mi sorusuna yanıt aradı. İşte bugün 19 Mayıs 2022 otobüs, vapur, marmaray, metro ve metrobüsün ücretsiz olduğu iller ve konu hakkında detaylı bilgiler...

Vatandaşlar 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığını araştırmaya başladı ve bu sorunun cevabı merak konusu oldu. 23 Nisan tarihinde ve Ramazan Bayramı'nda toplu ulaşım araçlarının ücretsiz yapılması sonunda bugün de 19 Mayıs tarihinde toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı gündemde yer alan sorular arasında gösterildi.

Resmi tatil ve milli bayramlardan biri olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda toplu taşıma araçlarının durumu sorgulandı ve araçların ücretsiz olup olmadığı araştırma konusu oldu. Tüm İETT seferleri geçtiğimiz sene 19 Mayıs tarihinde ücretsiz servis vermişti ve bu yıl da aynı durumun yaşanıp yaşanmayacağı merak edildi. Konu hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yazılı bir açıklamada bulundu ve dikkatleri üzerine çekti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığı ile ilgili yapmış olduğu yazılı açıklama hakkında detaylı bilgiler ve konu hakkında merak edilenlerhaberimizin devamındayer almaktadır.

Söz konusu açıklamada Başkentray, Marmaray ve İZBAN trenlerinin 19 Mayıs tarihinde saat 00.00'dan itibaren 23.59'a kadar ücretsiz hizmet vereceği yönünde ifadeler kullanıldı. İzmir hakkında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bir açıklamada bulunmuş ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda toplu taşıma araçlarının 1 kuruş olduğu bilgisini paylaşmıştı. Bir diğer açıklama ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından gerçekleşti ve İZBAN trenlerinin ücretsiz hizmet vereceği ifade edildi.