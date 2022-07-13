Sri Lanka'da Olağanüstü Hal İlan Edildi

Sri Lanka başbakanlık ofisi, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın ülkeyi terk ettiğini doğruladı .

73 yaşındaki Rajapaksa, yıkıcı bir ekonomik krizle başa çıkma konusundaki yaygın protestolar arasında istifa etmesi beklenmeden saatler önce Maldivler'e gitti .

Başbakan Ranil Wickremesinghe, yasal kabiliyeti konusundaki sorulara rağmen ada ülkesinde olağanüstü hal ilan etti.

Kolombo'da yüzlerce protestocu Cumartesi günü her iki binaya da baskın düzenlenmesinin ardından cumhurbaşkanı ve başbakanın resmi konutlarını işgal etmeye devam ediyor .

Sri Lanka, ciddi bir yakıt ve diğer temel malzeme sıkıntısıyla karşı karşıya ve Uluslararası Para Fonu'ndan bir kurtarma istiyor.

İşte son gelişmeler:

Rajapaksa, cumhurbaşkanının 'görevlerini üstlenmesi' için Başbakan'ı atadı

Parlamento Başkanı Mahinda Yapa Abeywardene gazetecilere verdiği demeçte, Cumhurbaşkanı Rajapaksa'nın kendisine başbakan Wickremesinghe'nin “görevinin görevlerini üstlenmek üzere atandığını” bildirdiğini söyledi.

Duyuru, Wickremesinghe'nin cumhurbaşkanı vekili olduğunu iddia etmesi ve ofisindeki protestolar sırasında ülke çapında olağanüstü hal ilan etmesinden sonra geldi.

Protestocular göz yaşartıcı gazla, yoğun askeri varlık

Al Jazeera'dan Step Vaessen, “Kolombo sokaklarında çok fazla öfke olduğunu” bildirdi.

Başbakanlık makamına “polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su sıktı” dedi.

“Artık çok sayıda asker ve polisin sokaklarda olduğunu görebilirsiniz. Seçkinlerin bölgelerini engelliyorlar” dedi.

Başbakan'ın 'başkan vekili' olduğunu iddia ettiği gibi 'yasal belirsizlik'

El Cezire'den Step Vaessen, başbakan Wickremesinghe'nin olağanüstü hal ilan ederek kendisini cumhurbaşkanı vekili olarak tanıtması nedeniyle Sri Lanka'da “yasal bir belirsizlik olduğunu” bildirdi.

Bir sözcü, başbakanlık ofisinin önümüzdeki saatlerde eylemlerinin "yasal açıklamasını" açıklayacağını söyledi.

Vaessen, “Resmi bir istifa mektubu görmedik ve ayrıca cumhurbaşkanı ülkeyi terk etmeden önce bir başkan vekili atamadı” dedi.

Wickremesinghe'nin görevinde kalmak ve hatta bir sonraki başkan olmak istediği konusunda çok fazla spekülasyon var" dedi. "Ve bu, sokaktaki pek çok insanın gerçekten görmek istemediği bir şey."

Helikopterler protesto alanı üzerinde gezindi

Bir protesto liderinin “gözdağı verme girişimi” olarak adlandırdığı şeyde, Helikopterler Colombo'daki protestocuların üzerinde uçtu.

“Yasadışı bir başbakan tarafından dayatılan yasadışı olağanüstü hali kabul etmiyoruz. Protesto lideri Kalpana Madhubhashini Al Jazeera'ya verdiği demeçte, hem Gota'nın (Rajapaksa) hem de Ranil'in (Wickremesinghe) gitmesini istiyoruz, acil durum kuralı uygulamamasını istiyoruz" dedi.

“Olağanüstü hal insanları korumak için değil, halkı ezmek için konuldu. Herkesi Galle Face'deki (Yeşil) protestoya katılmaya çağırıyoruz” dedi.