Hesaplara 5.176 TL Ödemeleri Alınmaya Başladı! E-devlet ve PTT üzerinden takip edin!

Son zamanlarda özellikle devlet desteklerinde de zam bekleniyordu. Yapılan asgari ücret zammından sonra vatandaşlar devletin verdiği destek paralarında da zam yapıp yapmayacağını merak etmektedir. Bu desteklerden en önemlisi olan işsizlik maaşı olmaktadır. İşsizlik maaşında da değişiklikler oldu ve en düşük en yüksek maaş resmi olarak açıklandı!

Temmuz ayında emekliye ve asgari ücretliye yapılan zamlardan sonra, diğer destek ödemelerinde de güncellenme yapılacağı açıklandı. Vatandaşların işsiz kaldıkları zaman aldıkları işsizlik maaşlarında artış olacağı açıklandı.

İşsizlik maaşı çalışan kişinin son 4 aylık sigorta primlerinin ortalamasına göre verilmektedir. İşsiz kalan kişi 30 gün içinde başvuru yaparsa, hemen ödeme alabilecek ve bu ödemeleri aylık olarak işsizlik maaşı adıyla PTT şubelerinden çekebilecektir.

En Düşük İşsizlik Maaşı Belli Oldu!

İşsizlik maaşı almak isteyenler, en düşük işsizlik maaşını merak ediyor. En düşük işsizlik maaşı Temmuz ayı sonrasında, 2.588 TL oldu! En yüksek işsizlik maaşı ise 5.176 TL olarak ödenecek. Sigortalının ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı kadar maaş ödeniyor. En fazla işsizlik ödeneği ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 80’ini geçemiyor.

Sorgulama Yapın!

E-devlet üzerinden işsizlik maaşı için sorgulama yapmanız mümkündür. İşsizlik maaşı onay alan kişiler, PTT üzerinden aylık olarak işsizlik maaşı çekebileceklerdir. E-devlet üzerinden hem işsizlik maaşınızın sorgulamasını yapabilir hem de PTT kurum ödemesini kontrol edebilirsiniz. Hesabınıza yatan parayı en yakın PTT şubesine giderek alabilirsiniz.