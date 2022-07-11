Sri Lanka: Ülke Neden Ekonomik Krizde?

Yükselen fiyatlar ve gıda ve yakıt eksikliği nedeniyle aylarca süren protestoları takip ediyor.

Sri Lanka'da neler oluyor?

Günlük malların fiyatı keskin bir şekilde arttı. Enflasyon %50'nin üzerinde seyrediyor.

Elektrik kesintileri de oldu.

Ve ilaç eksikliği sağlık sistemini çöküşün eşiğine getirdi .

Ülkenin otobüs, tren ve tıbbi araçlar gibi temel hizmetler için yeterli yakıtı yok. Yetkililer, daha fazla ithalat için yeterli dövize sahip olmadığını söylüyor.

Bu yakıt eksikliği, benzin ve motorin fiyatlarının yılın başından bu yana çarpıcı biçimde yükselmesine neden oldu.

Haziran ayı sonlarında hükümet, zorunlu olmayan araçlar için benzin ve dizel satışını iki hafta boyunca yasakladı. 1970'lerden beri bunu yapan ilk ülke olduğu düşünülüyor . Akaryakıt satışları ciddi şekilde kısıtlanmış durumda.

Okullar kapandı ve insanlardan malzemeleri korumak için evden çalışmaları istendi.

Sri Lanka'nın ekonomisi neden krizde?

Sri Lanka'nın döviz rezervleri neredeyse kurudu, bu da diğer ülkelerden mal satın almak için yeterli fona sahip olmadığı anlamına geliyor.

Ve Mayıs ayında tarihinde ilk kez dış borcunu ödeyemedi.

Hükümet, Sri Lanka'nın en büyük döviz kazananlarından biri olan turizm ticaretini etkileyen Covid salgınını suçluyor. Ayrıca, turistlerin 2019'da kiliselere yapılan bir dizi ölümcül bombalı saldırıdan korktuğunu söylüyor.

Ancak birçok uzman, ekonomik kötü yönetimin suçlandığını söylüyor.

2009'daki iç savaşın sonunda, Sri Lanka, yabancı pazarlara girmeye çalışmak yerine daha çok iç pazara mal sağlamaya odaklanmayı seçti.

Böylece, diğer ülkelere yapılan ihracattan elde edilen gelir düşük kalırken, ithalat faturası büyümeye devam etti.

Sri Lanka şimdi her yıl ihraç ettiğinden 3 milyar dolar (2,3 milyar sterlin) daha fazlasını ithal ediyor ve bu yüzden dövizi tükendi.

2019'un sonunda Sri Lanka'nın döviz rezervlerinde 7,6 milyar dolar (5,8 milyar sterlin) vardı.

Mart 2020'ye kadar bu, 1,93 milyar dolara (1,5 milyar sterlin) düştü ve son zamanlarda hükümet, sadece 50 milyon doları (40,5 milyon sterlin) kaldığını söyledi.

Hükümet ayrıca eleştirmenlerin gereksiz altyapı projeleri dediği şeyleri finanse etmek için Çin de dahil olmak üzere ülkelere büyük borçlar verdi.

Ekonomik krize yönelik öfkenin çoğu, Başbakan olarak atadığı ancak Mayıs ayında görevden aldığı Başkan Gotabaya Rajapaksa ve kardeşi Mahinda'ya yöneltildi.