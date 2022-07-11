Aborijin Bayrağı Sidney Liman Köprüsü'nde Kalıcı Olarak Dalgalanacak

Bu yılın başlarında, Yeni Güney Galler (NSW) eyalet hükümeti, Sydney Harbour Bridge'e bayrak ve yeni bir direk ekleyeceğini duyurdu.

Ancak bunun iki yıl kadar süreceğini ve 25 milyon Avustralya dolarına (14 milyon sterlin; 17 milyon dolar) mal olacağını söyledi.

Bir tepkinin ardından yetkililer, bayrağı derhal mevcut bir direğe asacaklarını söylediler.

Köprü genellikle Avustralya ve NSW bayraklarını gösterir. Aborijin bayrağı, yıl boyunca birkaç gün devlet bayrağının yerine dalgalandı.

Şimdi kalıcı olarak NSW bayrağının yerini alacak, bunun yerine Sidney'de henüz belirlenmemiş bir yerde başka bir yerde gösterilecek.

NSW Başbakanı Dominic Perrottet, ilk plan için ayrılan 25 milyon Avustralya dolarının bunun yerine Aborijin ve Torres Boğazı Adalıları arasındaki dezavantajı azaltmaya yönelik girişimlere harcanacağını söyledi.

Büyük fiyat, miras listesindeki köprünün üzerine altı katlı yeni bir bayrak direği kurmak ve diğer ikisini değiştirmek için gereken karmaşık çalışmadan kaynaklanıyordu.

Komilaroi kadını Cheree Toka, 170.000'den fazla imza toplayan bir imza kampanyası başlatarak beş yıldır değişim için kampanya yürütüyor.

Hareketin gecikmiş olduğunu ve ülke çapındaki diğer yerlerin takip edeceğini umduğunu söyledi.

Bayan Toka, Şubat ayında Sydney Morning Herald'a verdiği demeçte, "Evet, bu sembolik bir jest, ancak Avustralya'nın gerçek tarihini tanımlıyor ve köprüdeki bayrağın sohbeti ateşleyeceğini ve insanları bu ülkenin Yerli halkı hakkında eğiteceğini görmek" dedi.

Victoria Başbakanı Daniel Andrews, geçen hafta Aborjin bayrağının Melbourne West Gate Köprüsü'nün üzerinde de kalıcı bir yere sahip olacağını duyurdu. O da devlet bayrağının yerini alıyor.