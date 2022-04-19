Sri Lanka Protestocularına Polis Ateş Açarken En Az Bir Kişi Öldü

Sri Lanka'nın merkezindeki yeni yakıt fiyat artışlarını protesto eden bir grup kişiye polisin ateş açması sonucu en az bir kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Salı günkü olay, ülkenin on yıllardır yaşadığı en kötü ekonomik krizle ilgili haftalarca süren gösteriler sırasında güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen ilk ölümcül saldırıydı.

Polis, başkent Kolombo'nun 90 kilometre (55 mil) kuzeydoğusundaki Rambukkana'daki protestoculara ateş ettiklerini doğruladı. Polis sözcüsü Nihal Talduwa, göstericilerin demiryolu raylarını ve yolları kapattığını ve polisin dağılma uyarılarını görmezden geldiğini söyledi.

Thalduwa, Reuters haber ajansına verdiği demeçte, "Durumu kontrol etmek için polis protestoculara ateş açtı ve bu da birkaç protestocuyu yaraladı" dedi.

"Birkaç yaralı polis de hastaneye kaldırıldı" dedi ve taş ve diğer nesneleri fırlatan bir kalabalığı püskürtmek için gerçek mühimmat ve göz yaşartıcı gaz kullanıldığını da sözlerine ekledi. "Polis hala bölgede ve sakinliği yeniden sağlamaya çalışıyor."

Kegalle'deki devlet hastanesinden Dr. Mihiri Priyangani, 11 kişinin şüpheli ateşli silah yaralarıyla oraya getirildiğini ve birinin öldüğünü söyledi. Diğer iki kişinin ameliyat olduğunu söyledi.

Sri Lanka iflasın eşiğinde, toplam 25 milyar dolarlık dış borcunun yaklaşık 7 milyar doları bu yıl geri ödenecek. Ciddi bir döviz kıtlığı, ülkenin ithal malları satın almak için paradan yoksun olduğu anlamına gelir.

İnsanlar aylarca yiyecek, pişirme gazı, yakıt ve ilaç gibi temel ihtiyaç kıtlığına katlandılar ve mevcut çok sınırlı stokları satın almak için saatlerce sıraya girdiler.

Yakıt fiyatları son aylarda birkaç kez artmış, bu da nakliye maliyetlerinde ve diğer temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarında keskin artışlara neden olmuştur. Pazartesi gece yarısında bir artış daha yaşandı.

Binlerce protestocu, Salı günü 11. gün boyunca cumhurbaşkanının ofisinin girişini işgal etmeye devam etti ve ekonomik krizden onu sorumlu tuttu.

Cumhurbaşkanı Rajapaksa, Pazartesi günü, tüm hükümetinin istifa etmesi için artan çağrıları ele almak amacıyla, yeni bir kabine atadı ve iktidardaki ailenin kötü yönetimi hakkındaki halkın öfkesini kabul etti.

"İnsanlar ekonomik kriz nedeniyle acı çekiyor ve bundan derin üzüntü duyuyorum" dedi.

Gotabaya'nın kardeşi Mahinda, Sri Lanka'nın başbakanı ve ülkenin korkunç ekonomik durumu hakkındaki eleştiriler için de hedef alındı.

Sri Lanka, ödemeler dengesi krizinin üstesinden gelmek ve tükenmiş rezervleri artırmak için IMF'den 3-4 milyar dolar istiyor.

Rajapaksa'nın düzinelerce milletvekili yönetime karşı döndü ve Salı günü parlamentodaki muhalefet sıralarında yer aldı.

Sri Lanka Ulusal Barış Konseyi'nden Jehan Perera, El Cezire'ye krizi yatıştırmak için cumhurbaşkanının istifa etmesi gerektiğini söyledi.

"Başkan ... ülkeyi yönetmek için gerekli liderliği ve bilgeliği gösteremedi." dedi.

"Eğer istifa etmezse, o zaman bu protestocular devam edecek - çünkü bu protestolar sadece bazı siyasi ideolojilerden değil, aynı zamanda ... insanların yaşadığı zorluklar."

Sri Lanka'nın ekonomik çöküşü, koronavirüs salgınının turizm ve havalelerden elde edilen hayati geliri torpillemesinden sonra başladı.

Rajapaksa yönetimi, yurtdışındaki vatandaşları, tüm dış borcunun ödemesini askıya aldığını açıkladıktan sonra, umutsuzca ihtiyaç duyulan temel ihtiyaçların ödenmesine yardımcı olmak için döviz bağışında bulunmaya çağırdı.

Colombo, IMF ile kurtarma müzakerelerini başlatmak için Washington'a bir heyet gönderdi.