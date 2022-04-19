İsveç'te Kur'an'ın Yakılması Ortalığı Karıştırdı

İsveç'te, aşırı sağcı bir grubun Kuran'ın kopyalarını yakma planının yol açtığı birkaç günlük huzursuzluk, polisin şiddetle başa çıkmak için daha fazla kaynak çağrısında bulunması nedeniyle en az 40 kişiyi yaraladı.

Müslüman kutsal kitabının yakılması, göç karşıtı ve İslam karşıtı grup Hard Line'ın lideri Danimarkalı-İsveçli politikacı Rasmus Paludan'ın iyi uygulanmış bir dublörüdür.

Eylül ayında yapılacak Danimarka yasama seçimleri öncesinde destek toplamayı amaçlayan Paludan, kutsal Ramazan ayında Kuran'ın kopyalarını yakmak amacıyla büyük Müslüman nüfusa sahip şehir ve kasabaları ziyaret etmeyi planlayan bir İsveç "turu" ilan etti.

Protestolar nerede gerçekleşti?

İsveç'in merkezindeki Orebro kentinde Cuma günü, karşı protestocuların planlanan bir aşırı sağcı gösteriden önce polise saldırmasıyla şiddetli ayaklanmalar patlak verdi.

Polis, dört polis arabasının ateşe verildiğini ve en az dört memur ve bir sivilin yaralandığını söyledi. Protestocular taş attı ve gruplar polis mevzilerini bastı ve bariyerleri yıktı.

Yerel medya ayrıca, Paludan'ın Cuma günü Kuran'ın bir kopyasını ateşe vermesinin ardından Stockholm'ün Rinkeby banliyösünde çatışmalar olduğunu bildirdi.

Pazar günü polis, Linkoping ve Norrkoping'de yaklaşık 150 göstericinin memurlara taş atması ve araçları ateşe vermesinin ardından en az 34 kişinin tutuklandığını söyledi.

İsveç'in ulusal polis şefi Anders Thornberg, daha önce hiç bu kadar şiddetli ayaklanmalar görmediğini söyledi.

Norrkoping'deki huzursuzluk, Paludan'ın orada bir miting düzenlemeyi planladığını ancak hiçbir zaman ortaya çıkmadığını söyledikten sonra geldi. Üç kişinin silah ateşiyle yaralandığı bildirildi ve Norrkoping'deki polis, memurların saldırıya uğradıktan sonra "birkaç uyarı atışı yaptığını" söyledi.

Polis yaptığı açıklamada, "Üç kişi sekenler tarafından vurulmuş gibi görünüyor ve şimdi hastanede bakılıyor" dedi. "Yaralı üç kişi de suç işlediği şüphesiyle tutuklandı."

Aşırı sağcı parti lideri daha sonra mitingi iptal ettiğini, çünkü İsveçli yetkililerin "kendilerini ve beni korumaktan tamamen aciz olduklarını" gösterdiğini söyledi.

Hard Line bir Facebook gönderisinde, "Polis otoritesinin yetersizliği nedeniyle ciddi şekilde yaralansaydım veya öldürülseydim, İsveçliler, Danimarkalılar ve diğer kuzeyliler için çok üzücü olurdu" dedi.

SVT'nin haberine göre, Malmö şehrinde, faili meçhul failler araca yanan bir cisim attıktan sonra bir otobüs alev aldı.