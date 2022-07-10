Sri Lanka: Protestocular 'Liderler Gidene Kadar Sarayı İşgal Edecekler'

Meclis başkanının Cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa 13 Temmuz'da görevi bırakacağını söyledi.

Ancak cumhurbaşkanı ne görüldü ne de kamuoyuna açıklama yaptı.

Binlerce kişi Cumartesi günü Colombo'ya inerek aylarca süren protestoların ardından istifasını talep etti.

Cumhurbaşkanı, aylardır gıda, yakıt ve ilaç kıtlığına neden olan ülkenin ekonomik kötü yönetiminden sorumlu tutuldu.

Başbakan Ranil Wickremesinghe, özel konutunun ateşe verildiği Cumartesi günkü protestoların ardından istifa edeceğini de söyledi.

Ancak protestocular, liderlerin niyetleri konusunda şüpheci olmaya devam ediyor.

AFP'nin aktardığına göre öğrenci protesto lideri Lahiru Weerasekara, "Mücadelemiz bitmedi" dedi. "[Başkan Rajapaksa] gerçekten ayrılana kadar bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Siyasi analist ve insan hakları avukatı Bhavani Fonseka Reuters'e verdiği demeçte, "Önümüzdeki birkaç gün siyasi olarak neler olup bittiğini görmek açısından son derece belirsiz zamanlar olacak," dedi ve iki liderin "gerçekten istifa edip etmediğini" görmenin ilginç olacağını da sözlerine ekledi.

Siyasi liderler, Pazar günü iktidarın sorunsuz bir şekilde geçişini tartışmak için daha fazla toplantı yapacaklar.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, herhangi bir yeni hükümetin derhal uzun vadeli ekonomik istikrara odaklanması gerektiğini söyledi.

Sri Lanka: Temel bilgiler

Sri Lanka, güney Hindistan açıklarında bir ada ülkesidir : 1948'de İngiliz yönetiminden bağımsızlığını kazandı. Üç etnik grup - Sinhalese, Tamil ve Müslüman - ülkenin 22 milyonluk nüfusunun %99'unu oluşturuyor.

: 1948'de İngiliz yönetiminden bağımsızlığını kazandı. Üç etnik grup - Sinhalese, Tamil ve Müslüman - ülkenin 22 milyonluk nüfusunun %99'unu oluşturuyor. Yıllarca bir kardeş ailesi egemen oldu: Mahinda Rajapaksa, hükümetinin yıllar süren acı ve kanlı iç savaşın ardından Tamil ayrılıkçı isyancıları yenilgiye uğrattığı 2009 yılında çoğunluk Sinhalese arasında bir kahraman oldu. O sırada savunma bakanı olan kardeşi Gotabaya şu anki cumhurbaşkanı ama onun geri adım attığını söylüyor.

oldu: Mahinda Rajapaksa, hükümetinin yıllar süren acı ve kanlı iç savaşın ardından Tamil ayrılıkçı isyancıları yenilgiye uğrattığı 2009 yılında çoğunluk Sinhalese arasında bir kahraman oldu. O sırada savunma bakanı olan kardeşi Gotabaya şu anki cumhurbaşkanı ama onun geri adım attığını söylüyor. Şimdi bir ekonomik kriz sokaklarda öfkeye yol açtı : Yükselen enflasyon bazı gıdaların, ilaçların ve yakıtın kıt olduğu anlamına geliyor, sürekli elektrik kesintileri yaşanıyor ve sıradan insanlar öfkeyle sokaklara dökülüyor ve birçoğu Rajapaksa ailesini ve hükümetini suçluyor durum için.

Cumartesi günkü protestolarda onlarca kişi yaralandı. Kolombo'nun ana hastanesinin bir sözcüsü Cumartesi günü AFP haber ajansına verdiği demeçte, üç kişinin ateşli silah yaralanması nedeniyle tedavi edildiğini söyledi.

Cumartesi günkü olağanüstü olaylar, Sri Lanka'da aylarca süren barışçıl protestoların doruk noktası gibi göründü.

Büyük kalabalıklar, barikatları aşıp mülke girmeden önce sloganlar atarak ve ulusal bayrağı sallayarak Başkan Rajapaksa'nın resmi konutunda toplandı.

İnternette dolaşan ve başkanın havuzunda yüzen insanlar gösterilirken, diğerleri bir çekmeceyi boşalttı, başkanın eşyalarını topladı ve lüks banyosunu kullandı.

Sarayın lüksü ile ülkenin 22 milyon insanının katlandığı aylar süren zorluklar arasındaki tezat protestocularda kaybolmadı.

Chanuka Jayasuriya Reuters'e verdiği demeçte, "Bütün ülke böyle bir baskı altındayken insanlar bu baskıyı hafifletmek için buraya geldiler. Bu evdeki lüksleri gördüğünüzde, ülke için çalışmak için zamanları olmadığı açık."

Reuters'e göre, iki savunma bakanlığı kaynağı, Bay Rajapaksa'nın Cuma günü planlanan protestolar öncesinde bir güvenlik önlemi olarak resmi konutunu boşalttığını söyledi.

Bay Rajapaksa'nın resmi konutu olmasına rağmen, genellikle yakınlardaki ayrı bir evde uyur.

Başkanın nerede olduğu teyit edilemedi.