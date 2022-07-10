Üst Düzey Politikacıların Gizlice Uber'e Nasıl Yardım Ettiği Ortaya Koyuldu

Uber'in Emmanuel Macron ve eski AB komiseri Neelie Kroes gibi liderlerden aldığı kapsamlı yardımı detaylandırıyorlar.

Ayrıca, taksi firmasının eski patronunun, baskın yapan polislerin bilgisayarlara erişmesini önlemek için kişisel olarak bir "öldürme anahtarı" kullanılmasını nasıl emrettiğini de gösteriyorlar.

Uber, "geçmiş davranışının mevcut değerlerle uyumlu olmadığını" ve bugün "farklı bir şirket" olduğunu söylüyor.

Uber Dosyaları, 2013'ten 2017'ye uzanan 83.000 e-posta ve konuşmaları içeren 1.000 diğer dosya dahil olmak üzere 124.000'den fazla kayıttan oluşan bir hazinedir.

Bunlar Guardian'a sızdırıldı ve Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu ve BBC Panorama da dahil olmak üzere bir dizi medya kuruluşu ile paylaşıldı . 90 milyon dolarlık bir lobi ve halkla ilişkiler çabasının, Avrupa'nın taksi endüstrisini bozma kampanyasına yardımcı olmak için dost politikacıları nasıl işe aldığını ilk kez ortaya koyuyorlar.

Fransız taksi şoförleri bazen sokaklarda Uber'e karşı şiddetli protestolar düzenlerken, şimdi başkan olan Bay Macron, Uber'in tartışmalı patronu Travis Kalanick ile ilk adı üzerindeydi ve ona şirketin lehine yasalarda reform yapacağını söyledi.

Uber'in acımasız iş yöntemleri yaygın olarak biliniyordu, ancak dosyalar ilk kez hedeflerine ulaşmak için kat ettiği mesafeye dair benzersiz bir iç görünüm sunuyor.

Brüksel'in üst düzey yetkililerinden biri olan eski AB dijital komiseri Neelie Kroes'un görev süresi sona ermeden önce Uber'e katılmak için nasıl görüşmelerde bulunduğunu ve ardından AB etik kurallarının potansiyel ihlali olarak firma için gizlice kulis yaptığını gösteriyorlar.

O zamanlar Uber, dünyanın en hızlı büyüyen şirketlerinden biri değildi - mahkeme davaları, cinsel taciz iddiaları ve veri ihlali skandallarıyla en çok tartışılanlardan biriydi.

Sonunda hissedarlar yetti ve Travis Kalanick 2017'de zorlandı .

Uber, yerine geçecek olan Dara Khosrowshahi'nin "Uber'in çalışma biçiminin her yönünü dönüştürmekle görevli olduğunu" ve "halka açık bir şirket olarak faaliyet göstermek için gereken sıkı kontrolleri ve uyumluluğu kurduğunu" söyledi.

'Muhteşem' Macron yardımı

Paris, Uber'in ilk Avrupa lansmanına sahne oldu ve taksi endüstrisinden sert bir direnişle karşılaştı ve sokaklarda şiddetli protestolarla sonuçlandı.

Ağustos 2014'te Emmanuel Macron adında hırslı bir eski bankacı ekonomi bakanı olarak atanmıştı. Uber'i bir büyüme kaynağı olarak gördü ve yeni işlere çok ihtiyaç duyuyordu ve yardım etmeye istekliydi.

O Ekim ayında, Bay Kalanick ve diğer yöneticiler ve lobiciler ile bir toplantı yaptı ve bu, tartışmalı firmanın hükümet içindeki çıkarlarının savunucusu olarak uzun - ancak çok az duyurulan - bir görevin başlangıcını işaret etti.

Uber lobicisi Mark MacGann, toplantıyı "muhteşem. Hiç görmediğim gibi" olarak nitelendirdi. "Yakında dans edeceğiz," diye ekledi.