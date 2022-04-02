Sri Lanka Polisi Huzursuzluğu Bastırmak İçin 36 Saatlik Sokağa Çıkma Yasağı Uyguluyor

Sri Lanka polisi, Güney Asya ada ülkesinde kötüleşen gıda, yakıt ve ilaç kıtlığına karşı planlanan kitlesel hükümet karşıtı protestolar öncesinde 36 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Polis, Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa'nın benzeri görülmemiş ekonomik krize karşı kitlesel protestolar sonrasında yetkililere geniş yetkiler veren olağanüstü hal ilan etmesinden bir gün sonra yaptığı açıklamada, sokağa çıkma yasağının Cumartesi günü alacakaranlıkta yürürlüğe gireceğini ve Pazartesi sabahı kaldırılacağını söyledi.

22 milyonluk ülkede orduya sivilleri tutuklamak da dahil olmak üzere tek başına hareket etme yetkisi veren sokağa çıkma yasağı ve olağanüstü hal, pazar günü sosyal medya paylaşımlarında protesto çağrısında bulununsu üzerine geldi.

Polis toplanmaları ayırmaya çalışsa bile insanları gösteri yapmaya teşvik eden bir yazıda, "Göz yaşartıcı gazla caydırılma, çok yakında yeniden stok yapmak için dolarları tükenecek." ifadesi yer aldı.

İflasa yakın ülkedeki bir kalabalığın iresi Cumartesi günü, kuzeydeki Anuradhapura kasabasında Rajapaksa'nın sık sık danıştığı bir yatıştırıcı olarak tanımlanan bir kadına yöneltildi.

Hak aktivisti ve eski muhalif yasa koyucu Hirunika Premachandra, düzinelerce kadının Gnana Akka'nın türbesine ve konutuna saldırmasına yol açmasına karşın, silahlı polis onları durdurdu.

AFP tarafından gerçek olarak doğrulanan bir Facebook canlı videosunda görüldüğü gibi yürüyüşünü fiziksel olarak engelleyen üst düzey bir subaya "Polis neden bir şamanı koruyor?" diye sordu.

Silahlı güvenlik personelinin onları durdurmasının ardından kalabalık "Hırsız, hırsız, Gota hırsızı" sloganları attı.

Başka bir kadın aktivist, "Ülkeyi düşünün ve geçmemize izin verin" diye yalvardı.

1948'de İngiltere'den bağımsızlığından bu yana en acı düşüşüyle ciddi temel kıtlıklar, keskin fiyat artışları ve elektrik kesintileriyle mücadele eden ülkede "#GoHomeRajapaksas" ve "#GotaGoHome" günlerdir Twitter ve Facebook'ta trend oluyor.

Hükümetin kötü yönetimi

Koronavirüs salgını, hem ekonomi için hayati önem taşıyan turizmi hem de havaleleri torpilledi ve yetkililer döviz tasarrufu amacıyla geniş çaplı bir ithalat yasağı getirdi.

Pek çok ekonomist, krizin hükümetin kötü yönetimi, yıllarca süren birikmiş borçlanma ve kötü niyetli vergi indirimleriyle daha da şiddetlendiğini de söylüyor.

ABD büyükelçisi Julie Chung şu uyarıda bulundu: "Sri Lankalıların barışçıl protesto hakkı var - demokratik ifade için gerekli.

"Durumu yakından izliyorum ve önümüzdeki günlerin her taraftan itidal getirmesinin yanı sıra acı çekenler için çok ihtiyaç duyulan ekonomik istikrar ve rahatlama getirmesini umuyorum." diye tweet attı.

Eski sömürgeci güç İngiltere'nin elçisi de benzer endişelerini dile getirirken, Avrupa Birliği misyonu "Sri Lanka makamlarını özgür toplanma ve muhalefet hakkı da dahil olmak üzere barışçıl olmak zorunda olan tüm vatandaşların demokratik haklarını korumaya şiddetle çağırdı" dedi.

Colombo'dan haber yapan El Cezire'den Minelle Fernandez, hükümetin acil durum önlemlerinin kesintisiz bir mal ve hizmet tedarikine yol açacağını söylediğini belirtti.

"Ancak endişe verici faktör, acil durum yönetmeliklerinin yetkililere kapsamlı yetkiler vermesidir." diyen Tadiç şöyle devam etti: "Ancak bu, acil durum yönetmeliklerinin yetkililere kapsamlı yetkiler vermesidir."

Muhalefet partileri, yetkililerin geniş kapsamlı yetkileri protestoları bastırmak ve muhalefeti bastırmak için kullanmasından korkuyorlar.

Yetkililer acil durum yönetmeliklerini iptal etme gereğini dile getirdiler. Ada ülkesi son haftalarda benzeri görülmemiş hükümet karşıtı protestolara tanık oldu.

"Muhalefet partileri tarafından bir dizi protesto düzenlendi, ancak daha önce olmadığı gibi, hiçbir siyasi bağlantısı olmayan sıradan Sri Lankalılar sokaklara döküldü. Ve bu başkanla ilgili bir şey," diyor El Cezire muhabiri.