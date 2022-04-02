Orta Doğu'da Ramazan Başlıyor

Müslümanların kutsal Ramazan ayı - inançlıların şafaktan akşam karanlığına kadar oruç tuttukları - Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin enerji ve gıda fiyatlarının yükseldiği Orta Doğu'nun büyük bölümünde Cumartesi günü gün doğumunda başladı.

Çatışmalar, yemek ve aile kutlamaları üzerine büyük toplantıların bir gelenek olduğu Ramazan ayında bir pall attı.

Müslümanlar bir ay takvimini takip eder ve ay görme metodolojisi farklı ülkelerin Ramazan'ın başlangıcını bir iki gün arayla ilan etmesine yol açabilir.

Suudi Arabistan, Mısır, Suriye, Sudan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) de aralarında bulunduğu Müslüman çoğunluklu ülkeler ayın Cumartesi sabahı başlayacağını ilan ederken, Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'daki pek çok ülke Pazar günü gözleme başlamayı planlıyordu.

Lübnan, İran ve Irak'taki bazı Şiiler de bir gün sonra Ramazan ayının başlangıcını işaret ediyordu.

Sünnilerin çoğunlukta olduğu Ürdün de Ramazan'ın ilk gününün Suudi Arabistan'ı takip ederek Pazar günü olacağını söyledi. Krallık, İslam dini otoritesinin ay başlangıcını gösteren hilal ayını tespit edemediğini söyledi.

Endonezya'nın 60 milyondan fazla üye sayan en büyük ikinci İslami grubu Muhammadiyah, astronomik hesaplamalarına göre Ramazan'ın Cumartesi günü başladığını söyledi. Ancak ülkenin din işleri bakanı Cuma günü yaptığı açıklamada, ülkedeki İslamcı astronomların yeni ayı görememeleri üzerine Ramazan ayının Pazar günü başlayacağını duyurdu.

Muhammediyah'ın konuyla ilgili farklı bir görüş sunması ilk kez olmadı, ancak Endonezyalıların çoğunun - Ülkedeki 270 milyon insanın yaklaşık yüzde 90'ını oluşturan - hükümetin resmi tarihini takip etmesi bekleniyor.

Pek çok kişi, koronavirüs salgınının son iki yılda dünyadaki iki milyar Müslüman'ı ayinlerden kesmesinin ardından daha neşeli bir Ramazan olmasını umuyordu.

Ancak Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile birlikte, Orta Doğu'daki milyonlarca insan bir sonraki yemeklerinin nereden geleceğini merak ediyor. Artan fiyatlar, Lübnan, Irak ve Suriye'den Sudan ve Yemen'e kadar çatışmalar, yerinden edilmeler ve yoksulluk nedeniyle hayatları zaten altüst olmuş insanları etkiliyor.

Ukrayna ve Rusya, Orta Doğu ülkelerinin sübvansiyonlu ekmek ve pazarlık eriştesi ile beslenen milyonlarca insanı beslemek için güvendiği küresel buğday ve arpa ihracatının üçte birini oluşturuyor. Ayrıca yemek pişirmek için kullanılan diğer tahılların ve ayçiçeği tohum yağının en iyi ihracatçılarıdır.