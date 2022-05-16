Sri Lanka Petrolün Son Gününe Geriledi, Yeni Başbakanı Uyardı

Sri Lanka'nın yeni atanan başbakanı, nakit sıkıntısı çeken ada ülkesinin benzin stokunun tükendiğini söyledi ve ülkenin ilaç da dahil olmak üzere temel ithalatı ödemek için önümüzdeki birkaç gün içinde 75 milyon dolarlık döviz temin etmesi gerektiğini söyledi.

"Benzinimiz bitti ... Şu anda, sadece bir gün için benzin stoklarımız var, "dedi Ranil Wickremesinghe Pazartesi günü ulusa sesleniş konuşmasında, ülke yakıt ve ilaç sıkıntısı çekiyor.

Hükümetin ayrıca üç petrol sevkiyatı için ödeme yapmak için dolar toplayamayacağını, gemilerin yüklerini boşaltmadan önce ödemeler için Colombo limanının dışında beklediğini söyledi.

Al Jazeera'den Minelle Fernandez, başkent Kolombo'dan bildirdiği haberde, "Önümüzdeki aylar bu ülkenin şimdiye kadar yaşadığı en zor aylar olacak" dedi. "Açıkçası bu, yaşamın tüm faktörlerini etkiliyor, sadece sanayi sektörünü ve imalat sektörünü değil, aynı zamanda günlük yaşamı, okula giden çocukları da etkiliyor - aklınıza gelebilecek her yönüyle, adını siz koyun."

"Şimdiye kadar insanlar işlerin ne kadar kötü olduğuna dair net bir resme sahip değildi. Birbirini izleyen politikacılar tarafından güvence altına alınmaya devam ettik ve insanlar işlerin yolunda gideceğine dair neredeyse yanlış bir iyimserlik duygusuna sahip oldukları için bu yardımcı olmadı "diye ekledi.

Ekonomik kötü yönetim

Wickremesinghe, selefi Mahinda Rajapaksa'nın, hükümetin ekonomik krizi ele alışının ölümcül hale gelmesi üzerine haftalarca süren protestoların ardından görevden alınmasından sonra Perşembe günü göreve başladı.

Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa, ağabeyi Mahinda'nın yerine, protestocuları yatıştırmak için umutsuz bir çabayla, daha önce beş kez bu görevi yürüten muhalefet milletvekili Wickremesinghe'yi getirdi.

Kriz, Cumhurbaşkanı Rajapaksa ve ailesine karşı yaygın protestolara yol açtı ve ölümcül şiddetin ardından geçen hafta Mahinda'nın başbakan olarak istifa etmesiyle sonuçlandı.

Ancak protestocular Wickremesinghe'nin başbakan olarak atanmasını reddetti ve Gotabaya Rajapaksa'nın istifasını talep etmeye devam ediyor. Protestocular ve uzmanlar, Rajapaksa'ları krize yol açan ekonomik kötü yönetimle suçladılar.

Önümüzdeki zorlu zamanı kabul etmesine rağmen, yeni lider insanları "önümüzdeki birkaç aya sabırla katlanmaya" çağırdı ve krizin üstesinden gelebileceğine söz verdi.

Hükümetin Mayıs ayında 1,4 milyon memura maaşlarını ödemek için nakit parasının tükendiğini ve son çare olarak para basımına yöneleceğini söyledi.

"Kendi isteklerime karşı, devlet sektörü çalışanlarına ödeme yapmak ve temel mal ve hizmetler için ödeme yapmak için para basımına izin vermek zorundayım" dedi.

Ayrıca, yakıt ve elektrik tarifelerinin önemli ölçüde artırılacağı ve hükümetinin de kayıpları azaltmak için gelir kaybeden ulusal taşıyıcısını satacağı konusunda uyardı.