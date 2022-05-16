Hizbullah Müttefiklerinin Lübnan Seçimlerinde Koltuk Kaybetmesi Bekleniyor

Lübnan hareketi Hizbullah ve müttefiklerinin, kısmi sonuçlara göre, ekonomik kriz ve ölümcül 2020 Beyrut patlamasından bu yana ilk seçimde sandalye kazanmasıyla parlamento seçimlerinde aksilikler yaşaması bekleniyor.

İçişleri Bakanı Bassam Mevlevi'nin Pazartesi günü açıkladığı 47 kazanan arasında, Bekaa II bölgesinde meclis başkan yardımcısı Elie Ferzli'yi yenen Yassin Yassin de dahil olmak üzere en az dört düzen karşıtı muhalefet adayı vardı.

Lübnan'ın 128 üyeli parlamentosunda herhangi bir grup için açık bir çoğunluk olup olmadığını belirlemek için henüz çok erken.

Sadece yüzde 41'lik daha düşük bir ulusal katılıma rağmen, resmi olmayan projeksiyonlar, İran destekli Hizbullah ve müttefiklerinin bir zamanlar çoğunluğu elinde tuttuğu Parlamento'daki güç dengesinde önemli bir değişikliğe işaret ediyor.

Hizbullah'ın Şii olmayan kilit müttefiklerinin, özellikle de bir zamanlar parlamentodaki en büyük Hıristiyan sandalyelere sahip olan Özgür Yurtsever Hareket'in kayıplara uğraması bekleniyor.

ABD ve Suudi Arabistan ile yakın bağları olan Hristiyan Lübnan Güçleri'nin Parlamento'daki en büyük Hristiyan parti olarak ortaya çıkması bekleniyor.

Bu arada, yetkililer lojistik gecikmeler ve oy hilesi suçlamaları nedeniyle Pazar günkü sandıklardan oy pusulalarını saymak için çabalamaya devam ediyor.

Mawlawi, 15 ilçenin yedisinde 47 sandalyenin sonuçlarını açıkladıktan sonra, "Hakimler hala kalan bölgeler üzerinde çalışıyor ve sonuçları kesinleştirmek için bir gecede çalışacaklar" dedi.

'Değişim güçleri'

Yerel olarak "değişim güçleri" olarak adlandırılan düzen karşıtı muhalif grupların, Chouf-Aley, Beyrut II ve Güney III bölgeleri de dahil olmak üzere birçok geleneksel seçim kalesinde sürpriz bir atılım yapması bekleniyor.

Bu arada, bir zamanlar Suudi destekli Sünni Gelecek Hareketi, lideri eski Başbakan Saad el-Hariri'nin bu yılın başlarında siyasetten istifa etmesinin ardından Parlamento'ya aday olmadı. Bununla birlikte, ülke genelindeki kilit Sünni seçim bölgelerine seçmen katılımı aktif kaldı.

Lübnan'ın 128 sandalyeli parlamentosu, Müslüman ve Hıristiyan mezhepleri arasında eşit olarak bölünmüş durumda. Cumhurbaşkanının Maruni bir Hıristiyan, başbakanın bir Sünni Müslüman ve Parlamento Başkanı'nın bir Şii Müslüman olduğu ülkenin kırılgan mezhepsel güç paylaşım sisteminin bir parçası.

Yaklaşık 3,9 milyon uygun seçmen, 15 ilçede 103 listeye yayılmış 718 aday arasından tercih ettikleri temsilcileri seçme fırsatı buldu - 2018 seçimlerinde 597 aday ve 77 listeden bir artış.

Diaspora seçmen katılımı, bu ayın başlarında 48 ülkede 142.000 kişinin sandık başına gitmesiyle üç kattan fazla arttı.

İcra Direktörü Aly Sleem Pazartesi günü yaptığı açıklamada, seçimleri izleyen bir STK olan Lübnan Demokratik Seçimler Derneği'nin seçim gününde yaklaşık 3.600 ihlali belgelediğini söyledi.

Sleem, siyasi partizanların, çoğunlukla Hizbullah ve Şii müttefikleri Emel Hareketi ile bağlantılı olanlar olmak üzere gözlemcilerinin çoğunu tehdit ettiğini ve onlara saldırdığını da sözlerine ekledi.