Sri Lanka Krizi: Başbakan, Yeni Liderin Seçilmesini İstedi

Başbakan Wickremesinghe, meclis başkanını "hem hükümet hem de muhalefet tarafından kabul edilebilir" yeni bir başbakan aday göstermeye çağırıyor.

73 yaşındaki Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa, yıkıcı bir ekonomik krizle başa çıkma konusundaki yaygın protestolar arasında istifa etmesi beklenmeden saatler önce Maldivler'e gitti .

Başbakan Ranil Wickremesinghe, ada ülkesinde olağanüstü hal ilan etti ve parlamento başkanı Wickremesinghe'nin Rajapaksa tarafından başkan vekili olarak atandığını söyledi.

Cumartesi günü iki binanın da basılmasının ardından protestocular cumhurbaşkanı ve başbakanın resmi konutlarını da işgal etmeye devam ediyor .

Sri Lanka, ciddi bir yakıt ve diğer temel malzeme sıkıntısıyla karşı karşıya ve Uluslararası Para Fonu'ndan bir kurtarma istiyor.

İşte son gelişmeler:

Hak grupları, güvenlik personeline göz yaşartıcı gaz kullanımı sırasında dikkatli olmalarını söylüyor: AJ muhabiri

Al Jazeera'nın Colombo'dan konuşan muhabiri Minelle Fernandez, hak gruplarının polisten ve silahlı kuvvetlerden yasal emirleri ve ülkedeki güç boşluğu ışığında protestoculara karşı eylemlerinde bilinçli olmalarını istediğini söyledi - güvenlik güçleri göz yaşartıcı gaz ve copla saldırırken Sri Lanka parlamento kompleksi yakınındaki göstericiler.

"İnsanlar ya kusuyor, çaresizce nefes almaya çalışıyor ya da göz yaşartıcı gazdan kurtulmaya çalışıyor. Öyle kalın bir duman duvarıydı ki, her yönden herkesin geçmesi gerekiyordu” diye ekledi.

Cumhurbaşkanlığı acil çözüm için umutlu çağrıları

İktidardaki Podujana Partisi'nin üst düzey bir üyesi, yeni cumhurbaşkanı ve başbakanı seçmeye devam ederek Kolombo'da ortaya çıkan mevcut krize derhal çözüm bulunması çağrısında bulundu.

Dullas Alahapperuma, Twitter'da "Ne kadar uzun sürerse devam eden huzursuzluk daha da kötüleşecek" dedi.

Yakın zamana kadar Alahapperuma bir bakandı ve Başkan Rajapaksa'nın yakın sırdaşıydı, ancak şimdi yeni bir parti kurmayı planlıyor.

Başbakan ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan etti

Başkan Vekili ve Başbakan Wickramesinghe'nin hükümeti Perşembe sabahı 5'e (Çarşamba 23.30 GMT) kadar ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Duyuru, bu süre zarfında dışarı çıkan herkesin polisten özel izin alması gerektiğini söyledi. Ancak şu ana kadar protestocuların birkaç stratejik noktada toplanmasını caydırmış gibi görünmüyor.