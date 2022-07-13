Joe Biden, Orta Doğu'ya Ziyaretini Gerçekleştirdi

ABD Başkanı Joe Biden, şu anki göreviyle Ortadoğu'ya yaptığı ilk ziyaret için İsrail'in Tel Aviv kentine indi.

Çarşamba günü Air Force One ile Ben Gurion havaalanına gelen Biden, İsrailli yetkililer tarafından sıcak bir şekilde karşılandı ve bir konuşmada ABD'nin ülke ile olan bağlantısını "ileri derecede" olarak nitelendirdi.

Biden açılış konuşmasında “Siyonist olmak için Yahudi olmanıza gerek yok” dedi. "İsrail ve Amerikan halkı arasındaki bağ çok derin… ABD'nin İsrail ile ilişkilerinin hiç olmadığı kadar derin ve güçlü olduğunu söylemekten gurur duyuyorum."

ABD lideri, İsrail-Filistin ihtilafına iki devletli bir çözüme desteğini de yineledi.

İsrail Başbakanı Yair Lapid yaptığı konuşmada Biden'ı "büyük bir Siyonist" olarak nitelendirdi.

Biden'ı "İsrail'in tanıdığı en iyi arkadaşlardan biri" olarak nitelendiren Lapid, "İsrail ile ilişkiniz her zaman kişisel olmuştur" dedi.

Bu, Biden'ın ülkeye 10. ziyareti. İlki 1973'te, Delaware'den ilk dönem ABD senatörü olduğu zamandı.

Biden, Cuma günü işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin Yönetimi (PA) Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmeden önce, Lapid ve eski Başbakan Benjamin Netanyahu da dahil olmak üzere İsrailli liderlerle görüşmek üzere Kudüs'te iki gün geçirecek.

Daha sonra Suudi yetkililerle görüşmek ve Körfez müttefikleri zirvesine katılmak için İsrail'den Cidde, Suudi Arabistan'a - krallık İsrail'in varlığını tanımadığı için - benzeri görülmemiş bir doğrudan uçuş yapacak .

Batı Kudüs'ten bildiren El Cezire'den Stefanie Dekker, Biden'ın konuşmasının nasıl İsrail-Filistinlilere odaklanmadığına dikkat çekti.

“İsrailli ve yerli bir izleyici kitlesine çok hitap etti. Her şey İsrail, İsrail ile uzun tarihi ve İsrail ile ne kadar bağlantılı olduğu hakkındaydı.

“Tek çözümün iki devletli çözüm olduğundan bahsetmiş, ancak Filistinlilerin adını anmamıştır.

“Genellikle geçmişte anlatı, bir Filistin devleti ve egemenliği olana kadar İsrail ile normalleşme olmayacağıydı, ancak bugünlerde bunun çok ötesine geçtik gibi görünüyor” diye ekledi.

1 Kasım seçimlerinden önce siyasi çıkmaza giren İsrail, eski Başkan Donald Trump'ın şehri İsrail'in başkenti olarak tanıma konusundaki tartışmalı kararını tersine çevirmeyen ABD liderini karşılamak için Kudüs'te 1000 bayrak kaldırdığını söyledi .

Filistinliler işgal altındaki Doğu Kudüs'ü başkentleri olarak görüyorlar ve ziyaretten önce Biden'ı, ABD'yi çatışmada dürüst bir arabulucu olarak yeniden kurma vaadini yerine getirmemekle suçladılar.

Abbas'ın Fetih hareketinin üst düzey isimlerinden Cibril Rajoub, “Sadece boş sözler duyuyoruz ve sonuç yok” dedi.