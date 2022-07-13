Sri Lanka Krizde: Ne, Neden ve Nasıl?
Eşi görülmemiş ekonomik kriz, Maldivler'e kaçan Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'yı nihayet devirmiş gibi görünüyor.
Güncel 13.07.2022 - 21:17 13.07.2022 - 21:20 Aslı Kılıç
Sri Lanka'nın benzeri görülmemiş ekonomik krizi , sonunda Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'yı devirmiş görünüyor.
İşte devam eden siyasi kargaşa hakkında bilmeniz gerekenler.
Ne oldu?
- Rajapaksa , aylarca süren kargaşanın protestocuların cumhurbaşkanlığı konutuna yaklaşmasıyla sonuçlanmasının ardından Çarşamba günü erken saatlerde Maldivler'e kaçtı .
- Başbakan Ranil Wickremesinghe , istifasını talep eden binlerce kişi başkent Kolombo'daki ofisini kuşatırken olağanüstü hal ve derhal yürürlüğe girecek sokağa çıkma yasağı ilan etti.
- Polis birkaç tur göz yaşartıcı gaz ateşledi ve askeri bir helikopter tepede kısa bir süre daire çizdi, ancak protestocular, şiddet ve siyasi kaos 22 milyonluk ada ulusunu sardığı için yılmadı.
- Parlamento sözcüsü Rajapaksa'nın Wickremesinghe'nin cumhurbaşkanı olarak görev yapmasını onayladığını ve anayasanın cumhurbaşkanının görevlerini yerine getiremediği zamanlarla ilgili bir bölümünü çağırdığını söyledi.
Kriz ne kadar ciddi?
- Sri Lanka'nın borç yüklü ekonomisi, yiyecek, yakıt ve ilaç alacak parası kalmadığı için “çöktü”.
- Ada, komşu Hindistan, Çin ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) yardımına güveniyor.
- Mayıs ayında göreve başlayan Wickremesinghe, ekonominin “dibe doğru” gittiğini söyledi.
- Sri Lankalılar, kıt yakıt ve pişirme gazı satın almak için saatlerce sıraya girerken öğün atlıyorlar.
- Hükümetin 51 milyar dolar borcu var ve kredilerine faiz ödemesi yapamıyor.
- Ekonomik büyümenin önemli bir motoru olan turizm, pandemi nedeniyle sıçradı.
- Ülkenin para birimi yüzde 80 oranında düştü, bu da ithalatı daha pahalı hale getirdi ve enflasyonu kötüleştirdi.
- Maliye bakanlığı, Sri Lanka'nın kullanılabilir dış rezervlerinde yalnızca 25 milyon dolar olduğunu ve altı ay boyunca ayakta kalabilmesi için 6 milyar dolara ihtiyacı olduğunu söyledi.
- Sonuç, yakıt, süt, ilaç ve hatta tuvalet kağıdı ithal etmek için neredeyse hiç parası olmayan, iflasın eşiğinde bir ülke.
Nasıl bu duruma geldi?
- Analistler, birbirini takip eden hükümetler tarafından ekonomik kötü yönetimin Sri Lanka'nın kamu maliyesini zayıflattığını söylüyor.
- Rajapaksa hükümeti 2019'da göreve başladıktan kısa bir süre sonra yürürlüğe koyduğu derin vergi indirimleriyle durum daha da kötüleşti.
- Aylar sonra, COVID-19 salgını Sri Lanka'nın gelir tabanının çoğunu, özellikle de turizmden silerek vurdu.
- Yurt dışında çalışan vatandaşlardan gelen havalelerin düşmesi, hükümeti döviz rezervlerinden çekmeye zorladı.
- Akaryakıt kıtlığı, benzin istasyonlarında uzun kuyruklara ve sık sık elektrik kesintilerine neden oldu, hastanelerde ilaç sıkıntısı yaşandı.
- Merkez bankası, kaçak enflasyonun geçen ay yüzde 54,6'ya ulaştığını ve yüzde 70'e yükselebileceğini söyledi.