Haiti'nin Başkentinde Binlerce Kişi Mahsur Kaldı

Sınır Tanımayan Doktorlar (Medecins Sans Frontieres veya MSF), Port-au-Prince'in Cite kentindeki rakip çeteler arasında çıkan çatışmalarda , binlerce kişinin gıda, içme suyu ve tıbbi bakıma erişiminin olmadığı Haiti başkentinin izole bir bölümünde mahsur kaldığını söyledi.

İnsani yardım grubu yaptığı açıklamada , sakinlerin Cite-Soleil'de Brooklyn olarak bilinen bir bölgeyi terk edemediklerini, mahalleye içme suyu getiren kamyonların giremediğini söyledi.

Cite Soleil'in belediye başkan yardımcısı Jean Hislain Frederick, bu hafta başlarında yaptığı açıklamada, Cuma günü iki rakip çetenin üyeleri arasında çıkan çatışmada çıkan çatışmada en az 50 kişinin öldüğünü ve 50'den fazla kişinin yaralandığını söyledi.

“İnsanların suya erişimi yok, elektriğe erişimi yok ve sağlık hizmetlerine ve tuvaletlere büyük ihtiyaç var. MSF'nin Haiti'deki misyon başkanı Mumuza Muhindo yaptığı açıklamada, mevcut çatışmalar nedeniyle durum daha da kötüleşti” dedi.

Muhindo ayrıca "çürüyen veya yakılan cesetler"in Brooklyn'e giden tek yol olduğunu söyledi.

“Çatışmalar sırasında öldürülen insanlar ya da vurulanları terk etmeye çalışan insanlar olabilir - bu gerçek bir savaş alanı. Kaç kişinin öldüğünü tahmin etmek mümkün değil” dedi.

Şiddet , Karayip ülkesinde zaten dolu olan siyasi durumu daha da kötüleştiren ve çete şiddetini tırmandıran Başkan Jovenel Moise'nin suikastının birinci yıldönümünden sadece bir gün sonra başladı .

Konuya aşina bir kaynağın Reuters haber ajansına verdiği demeçte, Cite-Soleil'deki çatışmalar yakındaki Varreux akaryakıt terminalinin de kapanmasını zorunlu kıldı.

İthal akaryakıt taşıyan iki geminin yüklerini boşaltamadığı ve akaryakıt istasyonlarına dağıtım yapan akaryakıt kamyonlarının güvenlik endişeleri nedeniyle terminale yanaşmadığı öğrenilen kaynak, kimliğinin açıklanmasını istemedi.

Geçen yıl boyunca Haiti, Port-au-Prince ve çevresindeki bölgelerdeki akaryakıt terminallerindeki çete ablukaları tarafından daha da şiddetlenenler de dahil olmak üzere yakıt kıtlığından muzdaripti .

Haitili protestocular, erzak eksikliği nedeniyle Çarşamba sabahı başkentin şehir merkezinde yolları trafiğe kapattı.

Görgü tanıkları Reuters'e verdiği demeçte, motosiklet sürücüsü gruplarının kavşakları engellediğini ve bazılarının lastikleri ateşe verdiğini söyledi.

Başbakan Ariel Henry'nin ofisinden bir sözcü, "Şiddet, G9 ve GPEP çeteleri arasındaki bir çatışmanın sonucu gibi görünüyor" dedi.