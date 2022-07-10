Sri Lanka Protestoları Rajapaksa'nın İktidardaki Hakimiyetini Nasıl Kırdı?

Haber, Kolombo'daki ana protesto alanında coşkuyu tetikledi. Şehrin birçok noktasında havai fişekler atıldı.

Galle Face protesto alanındayım - birçok protestocu eve dönmeye başladı, binlercesi hala orada. Bazıları şarkı söyleyip müzik aletleri çalıyor, kutluyor.

Nasıl bir olay dönüşü. Birkaç gün önce Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa ve Başbakan Ranil Wickremesinghe'nin parlamentoda gülümserken çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medyada geniş çapta paylaşılmıştı.

Birçoğu, milyonlarca kişi günde üç öğün yemek yemek için mücadele ederken iki adamın mutlu göründüğünü söyleyerek öfkelerini dile getirdi. Ama siyasette bir hafta uzun bir süre.

Başkan Rajapaksa'nın istifası, enflasyonun artması ve yetkililerin gıda, yakıt ve ilaç ithal etmek için mücadele etmesi nedeniyle aylarca süren huzursuzluk sırasında protestocuların ana talebi oldu.

Sri Lanka, felç edici bir döviz sıkıntısıyla karşı karşıya ve Uluslararası Para Fonu'ndan acil kredi istedi.

Başkan Rajapaksa'yı gücünün zirvesinde gördüm. Acımasız ve çok korkulan bir adamdı. Gazeteciler dahil hiç kimse onun öfke patlamalarına maruz kalmak istemez.

Rajapaksas - cumhurbaşkanı ve kardeşi, eski başbakan Mahinda Rajapaksa - her zaman şiddet veya kayıplarla herhangi bir bağlantıyı reddetmesine rağmen, rejimin en sadık eleştirmenlerinin çoğu ya ciddi şekilde dövüldü ya da hatta ortadan kayboldu.

Şimdi Başkan Rajapaksa'nın güvenlik için resmi evinden kaçması dramatik - birkaç ay önce düşünülemezdi. Adam, orduya 2009'da ayrılıkçı Tamil Kaplanlarını ezmek için liderlik ettikten sonra çoğunluktaki Sinhala Budist topluluğunun desteğini aldı.

Rajapaksa kardeşler daha sonra savaş kahramanları olarak kutlandı. Dramatik bir dönüşle, şimdi onları iktidara getiren aynı insanlar tarafından devrilmenin rezilliğiyle karşı karşıyalar.