Pakistan'da Sel, Muson Yağmurları Ülkeyi Kırarken Düzinelerce Can Aldı

Yetkililer, şiddetli muson yağmurlarının ülkeyi hırpalaması nedeniyle Pakistan'da şiddetli sellerin düzinelerce insanı öldürdüğünü ve yüzlerce evsiz bıraktığını söyledi.

Güneydeki Belucistan eyaletinde, eyalet başbakanının afet ve içişleri danışmanı Ziaullah Langove Cumartesi günü yaptığı açıklamada, yükselen sel sularında sürüklendikten sonra aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 57 kişinin öldüğünü söyledi.

Langove, şiddetli yağışlar nedeniyle sekiz barajın patladığını söyledi.

Yağışlar ve sel suları altında evlerinin çökmesi sonucu yüzlerce kişinin daha evsiz kaldığını belirten Yıldırım, şiddetli muson yağmurlarının devam ettiğini söyledi.

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber-Pahtunhva vilayetinden yapılan açıklamaya göre, evlerinin çökmesi sonucu biri altı yaşında olmak üzere iki kişi öldü, dört kişi yaralandı.

Şiddetli yağmurlar son günlerde Pakistan'ı vurdu ve en büyük şehir olan Karaçi'nin geniş alanlarını sular altında bıraktı.

Pakistan Donanması, Belucistan'daki vatandaşları tahliye etme ve erzak ve tatlı su sağlama çabalarına katıldığını söyledi.

2010 yılında, hafızalardaki en kötü sel felaketi Pakistan'da 20 milyon insanı etkiledi ve altyapının milyarlarca dolara mal olmasıyla hasar gördü ve devasa ekin tarlaları tek seferde yok oldu.

Ülkenin beşte biri sular altında kaldı.

Güney Asya'daki çiftçiler için bir can simidi olan mevsimlik muson yağmurları da genellikle her yıl ölümlere ve maddi hasara neden oluyor.

Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na göre Pakistan, bu muson mevsiminde geçmiş yıllara kıyasla şimdiye kadar yüzde 87 daha fazla yağmur aldı .

Bir afet yönetim ajansı sözcüsü Cuma günü yaptığı açıklamada, komşu Afganistan'da ülkenin doğu ve güneyinde meydana gelen sel felaketinde 24 kişinin öldüğünü söyledi.

Geçen ay muson yağmurları da kuzeydoğu Bangladeş ve Hindistan'da yaygın sel baskınlarına neden oldu, yaklaşık altı milyon insanı mahsur bıraktı ve düzinelerce insanı öldürdü . Bangladeş'teki sel, bir hükümet uzmanı tarafından potansiyel olarak ülkenin 2004'ten bu yana en kötüsü olarak tanımlandı.

Hindistan ve Bangladeş de son yıllarda daha sık aşırı hava olayları yaşadı ve büyük çaplı hasara neden oldu.

Çevreciler, iklim değişikliğinin özellikle alçak ve yoğun nüfuslu Bangladeş'te daha fazla felakete yol açabileceği konusunda uyarıyor.