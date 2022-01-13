Sri Lanka Hapishane Müdürü 2012 Katliamı İçin Ölüm Cezası Aldı

Sri Lanka'da üst düzey bir hapishane yetkilisi, uluslararası kınamalara yol açan infaz tarzı bir katliamda 27 mahkumu öldürmekten ölüme mahkum edildi.

Colombo Yüksek Mahkemesi Çarşamba günü Hapishaneler Komiseri Emil Lamahewage'i mahkum etti, ancak suç ortağı polis komandosu Moses Rangajeewa'yı Kasım 2012'deki cinayetler nedeniyle serbest bıraktı.

İkili, Temmuz 2019'da Sri Lanka'nın Kolombo'daki ana Welikada hapishanesindeki cinayetlerle ilgili olarak suçlandı. Toplam 27 kişi vurularak öldürüldü, ancak yalnızca sekiz kişiyle ilgili kanıt toplandı.

Polis komandoları, Welikada'da çıkan bir isyanı bastırmak ve cephanelikten silah aldıkları iddia edilen mahkumları silahsızlandırmak için kullanıldı.

Eyalet savcısına göre, sekiz mahkum ismiyle çağrıldı ve infaz tarzında öldürüldü. Diğerleri de vurularak öldürüldü.

Mahkeme belgelerine göre, kurbanların gardiyanlara ateş etmeye çalıştığı izlenimi vermek için silahlar daha sonra tanıtıldı.

Ancak cinayet emrini kimin verdiğinden bahsetmediler.

Hedeflenen cinayetler, Sri Lanka'nın 2009'da sona eren 37 yıllık Tamil savaşının son yıllarında hak ihlalleri nedeniyle de kınamayla karşı karşıya kalan mevcut başbakan, o zamanki Cumhurbaşkanı Mahinda Rajapaksa'nın hükümetinin uluslararası olarak kınanmasını tetikledi.

Öldürülen mahkûmlardan bazıları, Sri Lanka'nın ulusal müzesinde ve bir tapınakta soygun suçundan tutuluyordu.

2012 katliamı, 1983 Temmuz'unda bir isyanda 50 mahkumun hacklenerek öldürülmesinden bu yana ada ülkesindeki en kötü hapishane şiddetiydi.