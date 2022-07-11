Putin Vatandaşlık Kurallarını Basitleştiriyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tüm Ukrayna vatandaşları için Rus vatandaşlığı edinme sürecini basitleştiren bir kararnameyi imzaladı.

Bölge valisi Oleh Synehubov'a göre, Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Kharkiv kentindeki Rus bombardımanı Pazartesi günü üç kişiyi öldürdü ve düzinelerce kişiyi yaraladı.

Synehubov, Moskova güçlerini sivil hedefleri üç füzeyle vurmakla suçluyor ve "mutlak terörizm"den suçlu olduklarını söylüyor.

Ukrayna Devlet Acil Servisi, Cumartesi günü doğudaki Chasiv Yar kasabasında Rus füze saldırılarında ölenlerin sayısının 19 kişiye yükseldiğini söyledi.

Rusya'nın Kaliningrad valisi, dış bölgedeki yetkililerin Litvanya tarafından topraklarının “ ablukası ” olarak adlandırdıkları şeye cevaben, üç Baltık devleti ile Rusya arasında mal hareketinin yasaklanmasını önerdi.

Ukrayna, Rusya ile işbirliği yaptığı iddia edilen yüzlerce kişiyi araştırıyor

Ukraynalı savcılar, saldırının bir parçası olarak Moskova ile işbirliği yapmak için yaklaşık 500 kişinin soruşturulduğunu söyledi.

Putin, tüm Ukraynalılara Rus vatandaşlığına geçme yolunu veren kararnameyi imzaladı

Kremlin'in internet sitesinde yayınlanan bir belgeye göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, basitleştirilmiş bir Rus vatandaşlığına kabul sürecini tüm Ukrayna vatandaşlarına genişleten bir kararnameyi imzaladı.

Kararname, “tüm Ukrayna vatandaşlarına” “basitleştirilmiş bir şekilde Rusya Federasyonu vatandaşlığına kabul için başvuru hakkı” verilmesini emrediyor.

Rusya'nın TASS haber ajansının bildirdiğine göre, daha önce, Rus vatandaşlığı elde etmek için basitleştirilmiş bir prosedür, yalnızca Doğu Ukrayna'daki Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DPR) ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin (LPR) kendi kendini ilan eden ayrılıkçı bölgelerinin sakinlerine uygulandı.

Bolsonaro, Brezilya'nın Rusya ile daha ucuz dizel için anlaşmaya yakın olduğunu söyledi

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, hükümetinin Moskova ile Rusya'dan daha ucuz dizel almak için bir anlaşma üzerinde anlaşmaya yakın olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dostane ilişkilere sahip olan Bolsonaro, olası anlaşma hakkında daha fazla ayrıntı vermedi.

Yüksek akaryakıt fiyatları, Ekim ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde yeniden seçilme umutlarını zedeleyerek, kamuoyu yoklamalarında eski Brezilya lideri Luiz Inacio Lula da Silva'nın arkasında kalmasına neden oldu.

İspanyol yetkili, firmaları Rusya'dan LNG ithalatını azaltmaya çağırdı

İspanya enerji bakanı, İspanyol şirketlerini Rusya'dan sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatını azaltmaya ve alternatifler aramaya çağırdı.

Teresa Ribera bir haber brifingine verdiği demeçte, "Tüccarların Rus gazı ithalatını en aza indirmeye ve ellerindeki sözleşmeleri çeşitlendirmeye çalışması arzu edilir" dedi.

Mayıs ayında, Rus LNG, 2021'in aynı ayındaki yüzde 6,6'ya kıyasla İspanyol gaz ithalatının yüzde 11,9'unu oluşturdu.